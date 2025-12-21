Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

TPO - Sáng nay (21/12), tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hội đồng điều hành và cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế đã được công bố.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Hội đồng điều hành). Chủ tịch Hội đồng điều hành là Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm: ông Nguyễn Văn Thắng - Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Các thành viên Hội đồng điều hành gồm: Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ra mắt Hội đồng điều hành và cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Hội đồng điều hành được sử dụng con dấu riêng có hình Quốc huy. Hội đồng điều hành sẽ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trên cơ sở điều kiện, tiềm năng, nhu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và TP Đà Nẵng.

Hội đồng điều hành cũng có nhiệm vụ ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở đề xuất của cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại hai thành phố.

Bên cạnh đó, Hội đồng điều hành cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch cơ quan điều hành tại hai thành phố; quyết định các vấn đề chưa thống nhất giữa cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Hội đồng điều hành có thể thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành về xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng cũng giao Hội đồng điều hành thường xuyên chỉ đạo nắm bắt tình hình, đảm bảo việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế hiệu quả, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và có đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Định kỳ, trong trường hợp cần xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền và khi được yêu cầu, Hội đồng điều hành báo cáo tình hình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế để đề xuất chính sách và xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng. Hội đồng cũng thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế do Chính phủ, Thủ tướng giao.

Tại hội nghị, đại diện UBND TPHCM và đại diện UBND TP. Đà Nẵng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Trong đó, ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện trưởng Nghiên cứu phát triển TPHCM được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

Ông Nguyễn Hồng Văn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM (HFIC); ông Nguyễn Hữu Huân - Giám đốc Chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán, Đại học Kinh tế TPHCM giữ chức vụ Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

Ông Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng - được giao kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Ông Đặng Đình Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng - được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực; ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng - được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng.