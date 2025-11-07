Đà Nẵng sẽ là 'phòng thí nghiệm' cho các sáng kiến tài chính xanh

TPO - Theo ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ “ươm mầm” cho các sản phẩm, sáng kiến tài chính xanh nhằm đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và tầm nhìn phát triển bền vững của quốc tế.

Ba trụ cột chính

UBND TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức tọa đàm "Định vị và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng: Cơ hội thu hút các giao dịch và đầu tư".

Trung tâm tài chính Đà Nẵng sẽ là nơi “ươm mầm” các sản phẩm, sáng kiến tài chính xanh. Ảnh: Giang Thanh.

Theo định hướng của Trung ương, nền tảng và thế mạnh hiện có, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột chính: Tài chính xanh, tài chính thương mại và công nghệ tài chính, tài sản số.

Theo ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, địa phương xác định sẽ trở thành “phòng thí nghiệm” cho các mô hình tài chính mới, từ tài sản số, tiền số, thanh toán số đến những giải pháp ứng dụng blockchain và trí tuệ nhân tạo, đi kèm với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động quản lý quỹ để hỗ trợ các start-up công nghệ tài chính.

"Song song với đó, Đà Nẵng sẽ khuyến khích các sản phẩm, sáng kiến tài chính Xanh nhằm đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng không của quốc gia và tầm nhìn phát triển bền vững của quốc tế, phát huy tiềm năng về năng lượng tái tạo, du lịch bền vững", ông Minh chia sẻ.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng đặt trọng tâm phát triển tài chính thương mại xuyên biên giới gắn với cảng biển, logistics, du lịch quốc tế, cùng với các dịch vụ tài chính offshore dành cho các tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và nhà đầu tư toàn cầu.

“Đặc biệt, chúng tôi chú trọng tạo dựng môi trường tài chính thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các startup đổi mới sáng tạo nhằm tạo nên một hệ sinh thái tài chính đa dạng, năng động và sáng tạo gắn với các giá trị cốt lõi như xanh, thông minh, số hóa, đổi mới, bao quát và lấy khách hàng làm trung tâm, mang lại chất lượng cuộc sống tốt”, ông Minh nói.

Hiện, Đà Nẵng đã tham vấn, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng các Nghị định liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, dự kiến sẽ trình ban hành các Nghị định trước ngày 15/11.

Động lực từ mô hình tăng trưởng mới

Theo ông Rich McClellan - thành viên Ban tư vấn, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, chỉ trong vòng khoảng một năm, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ để hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Chuyên gia Rich McClellan đánh giá Trung tâm Tài chính quốc tế là động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam.

“Cùng với sự “bật đèn xanh” từ Chính phủ, khung pháp lý của Trung tâm Tài chính quốc tế đang dần được hoàn thiện với kỳ vọng trung tâm tài chính sẽ được vận hành trong tháng này. Đó là một tốc độ rất đáng kinh ngạc”, ông Rich McClellan đánh giá.

Theo chuyên gia này, Việt Nam đã có 30 năm tăng trưởng liên tục, nhưng nếu vẫn làm như cách cũ, vẫn lộ trình cũ thì 15 năm nữa, Việt Nam có thể trở thành nước phát triển hay không? Đó là lý do cần phải có mô hình tăng trưởng mới và trung tâm tài chính quốc tế là một mô hình tăng trưởng đầy phấn khích.

Đối với Đà Nẵng, ông Rich McClellan đề xuất thành phố có cơ chế “một cửa, một con dấu” trong cấp phép đầu tư cho các nhà đầu tư muốn vào Trung tâm Tài chính; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tên tuổi tài chính lớn đến Đà Nẵng; phải xây dựng được thương hiệu, câu chuyện của Trung tâm tài chính Đà Nẵng để gửi gắm thông điệp với thế giới.