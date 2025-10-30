Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam

TPO - Trong cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair – Chủ tịch Viện Tony Blair, đánh giá Việt Nam đang là một điểm sáng của thế giới, nhấn mạnh sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà viện có thế mạnh như tư vấn chính sách về xây dựng trung tâm tài chính, chuyển đổi số…

Cuộc gặp diễn ra ngày 30/10, tại thủ đô London, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại ông Tony Blair; đánh giá cao những nỗ lực của ông Tony Blair trên cương vị Thủ tướng Anh trước đây cũng như Chủ tịch Viện Tony Blair hiện nay đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Anh. Tổng Bí thư hoan nghênh những sáng kiến và hoạt động hợp tác của Viện Tony Blair trong việc hỗ trợ tư vấn chính sách, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và tăng cường năng lực quản trị ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam đang có khát vọng phát triển lớn, nhanh nhưng phải ổn định, minh chứng bằng việc ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và bước đầu triển khai đã có những kết quả nhất định.

Trong quá trình phát triển này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Anh, trong đó coi hợp tác về chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và quản trị công là những trụ cột hợp tác quan trọng, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ông Tony Blair bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chúc mừng Việt Nam và Anh đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Ông Tony Blair đánh giá Việt Nam đang là một điểm sáng của thế giới, nhấn mạnh Viện Tony Blair sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mà viện có thế mạnh như tư vấn chính sách về xây dựng trung tâm tài chính, chuyển đổi số, chiến lược năng lượng xanh, thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị nhà nước thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao hiệu suất làm việc.

Ông Tony Blair cho biết Viện Tony Blair sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn Việt Nam phát triển để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình, như lời đề nghị của Tổng Bí thư, đồng thời sẵn sàng làm cầu nối để kết nối các tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ tại Việt Nam, trong đó có tập đoàn Oracles. Ông Tony Blair bày tỏ vui mừng với những hợp tác của Viện Tony Blair với các đối tác tại Việt Nam, tin tưởng những năm tới sẽ có thêm nhiều hợp tác nữa sẽ được triển khai hiệu quả.

Đánh giá cao những đề xuất của ông Tony Blair, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các sáng kiến hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp với các mục tiêu phát triển đất nước; đề nghị Viện Tony Blair tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực chính phủ số, kinh tế số, phát triển bền vững, năng lượng sạch, giáo dục - đào tạo và y tế.

Tăng cường hợp tác kênh Đảng

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội kiến Chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch hoan nghênh việc hai nước thông qua Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện; nhấn mạnh Đảng Bảo thủ Anh coi trọng và ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Bà cho biết Đảng Bảo thủ Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng cường quan hệ với Việt Nam tại Quốc hội, khuyến khích Chính phủ Anh duy trì chính sách hợp tác tích cực với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị kinh tế, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn tình cảm đoàn kết hữu nghị của Chủ tịch Đảng Bảo thủ Kemi Badenoch và Ban lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh; đánh giá cao bà Kemi Badenoch trên cương vị Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước, nhất là việc Anh chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các chính đảng trên thế giới, trong đó có Đảng Bảo thủ Anh, nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng chính trị để tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng Bảo thủ Anh tiếp tục ủng hộ các hoạt động của Quốc hội và Chính phủ Anh nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương, trong đó có việc mở rộng kết nối giữa các doanh nghiệp hai nước, đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên phát huy vai trò của mỗi đảng trong việc trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam và Anh ở mỗi nước sinh sống, học tập, làm việc ở sở tại.

Tổng Bí thư Tô Lâm mời bà Badenoch và đoàn đại biểu Đảng Bảo thủ Anh thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh và tăng cường hợp tác giữa hai Đảng thông qua việc tăng cường các hoạt động tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm chính sách, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới; ủng hộ lập trường, nguyên tắc về việc gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực, giải quyết bằng biện pháp hòa bình các tranh chấp ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật Biển năm 1982.

Cũng trong ngày 30/10, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam-Anh.