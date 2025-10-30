Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Công tước xứ Richmond

TPO - Sáng 29/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly có buổi tiếp ngài Charles Henry Gordon-Lennox, Công tước xứ Richmond, đại diện Hoàng gia Anh cùng Phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Vương quốc Anh và được gặp ngài Công tước cùng Phu nhân; chân thành cảm ơn những tình cảm đặc biệt của ngài Công tước và Phu nhân cùng Hoàng gia Anh dành cho Việt Nam, cho cá nhân Tổng Bí thư và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư cho biết trong chuyến thăm lần này theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm thống nhất nâng quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, ở mức độ tin cậy cao nhất; vui mừng vì chủ trương đó được ngài Công tước và Hoàng gia Anh rất ủng hộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân trong cuộc tiếp Công tước xứ Richmond cùng Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Công tước Charles Henry Gordon-Lennox bày tỏ vui mừng vì quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đã phát triển rất tốt đẹp và trong chuyến thăm lần này, hai bên nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.

Chia sẻ đã có một số dịp đến thăm nước Anh và rất ấn tượng trước thiên nhiên tươi đẹp hòa quyện với kiến trúc cổ kính, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự toàn tâm, toàn ý của ngài Công tước và Phu nhân đối với các hoạt động bảo tồn kiến trúc, cảnh quan lịch sử Dinh thự Goodwood, di sản văn hóa đặc sắc đã được gìn giữ qua nhiều đời và phát triển nơi đây thành trung tâm văn hóa - thể thao - nghệ thuật mang tầm quốc tế.

Tổng Bí thư cho biết Việt Nam cũng rất coi trọng và nỗ lực gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa truyền thống, coi đây là nguồn nội lực, sức mạnh của dân tộc; tin tưởng rằng hai nước với nền văn hóa phong phú, lâu đời có thể mở rộng hơn nữa giao lưu nhân dân, hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Những hoạt động hợp tác, giao lưu này sẽ góp phần làm phong phú, sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Công tước Charles Henry Gordon-Lennox khẳng định mặc dù chưa có dịp sang thăm Việt Nam nhưng đã xem và nghe nhiều điều tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; mong muốn sớm có dịp sang thăm Việt Nam để chứng kiến sự phát triển rất năng động cũng như chiêm ngưỡng những vẻ đẹp, văn hoá truyền thống của đất nước Việt Nam.

Ngài Công tước gửi lời chia buồn và chia sẻ sâu sắc tới những người dân Việt Nam đang phải gánh chịu khó khăn, mất mát do ảnh hưởng của mưa lũ. Công tước cũng bày tỏ hy vọng sớm có dịp được mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Dinh thự Goodwood.

Hai Phu nhân cùng chia sẻ sự quan tâm về nghệ thuật, về việc bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc và cho rằng nghệ thuật, văn hóa và thể thao chính là nhịp cầu giúp con người xích lại gần nhau để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.

Hai Phu nhân cũng bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề chăm sóc và giáo dục trẻ em, cho rằng chăm sóc tốt trẻ em chính là chuẩn bị cho tương lai với những thế hệ công dân hữu ích.

Tiếp các tập đoàn hàng đầu

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu của Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo Ngân hàng Standard Chartered (trái) và Tập đoàn Airbus. Ảnh: TTXVN

Tiếp ông Saif Malik, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered tại Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự giúp đỡ của ngân hàng trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán gần đây của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Standard Chartered sẽ ủng hộ nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ việc phát hành trái phiếu sắp tới, qua đó giúp Việt Nam huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý, thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam.

Tổng Giám đốc Standard Chartered bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư, đánh giá cao đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng trong ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, qua đó giúp củng cố niềm tin cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Nhất trí với quan điểm của Tổng Bí thư về xu thế chuyển dịch của tài chính ngân hàng sang châu Á, ông Saif Malik bày tỏ tiếp tục cam kết đầu tư vào thị trường Việt Nam, đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam.

Tiếp ông Chris Drewer, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tập đoàn Airbus, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển ngành hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của nhân dân và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị tập đoàn tiếp tục tăng cường hợp tác với các hãng hàng không của Việt Nam để mở rộng chuỗi cung ứng và sản xuất thiết bị máy bay Airbus tại Việt Nam; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm thúc đẩy việc sửa chữa động cơ máy bay, mở trung tâm của Airbus tại Việt Nam để tập trung cung cấp các dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa, bảo dưỡng; đồng thời đề nghị tạo điều kiện để các hãng hàng không của Việt Nam trực tiếp đàm phán ký kết các hợp đồng mua máy bay.

Ông Chris Drewer khẳng định cam kết tiếp tục là đối tác quan trọng của Việt Nam, mong muốn cung cấp thêm máy bay cho các hãng hàng không của Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như máy bay trực thăng, máy bay quân sự, hợp tác khoa học công nghệ, vệ tinh.

Tiếp đó, gặp bà Helen Wilson, Phó Chủ tịch cấp cao toàn cầu Tập đoàn Roll Royce, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tập đoàn tiếp tục hợp tác với Việt Nam nghiên cứu, tìm hiểu nhiên liệu hàng không bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ cho các đối tác Việt Nam; trước mắt xúc tiến thiết lập trung tâm bảo dưỡng sửa chữa động cơ Roll Royce tại Việt Nam; đồng thời cho biết sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Bà Helen Wilson bày tỏ vui mừng vì những hợp tác về động cơ máy bay của tập đoàn với Vietnam Airlines và Vietjet đang góp phần vào sự phát triển của hàng không Việt Nam, khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển ngành hàng không phát thải thấp và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác.