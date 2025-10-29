Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam – Vương quốc Anh cần mô hình hợp tác mới

TPO - Trong bài phát biểu chính sách tại Đại học Oxford, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh là sự gặp nhau giữa nhu cầu của hai bên, và hai nước cần mô hình hợp tác mới - thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân.

Chiều 28/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chính sách trước các giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và đông đảo sinh viên, bạn bè của Việt Nam tại Đại học Oxford.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại học Oxford. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ động lực phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đã lựa chọn hướng đi rất rõ ràng: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn tới.

Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp; coi đổi mới sáng tạo không chỉ là phòng thí nghiệm khoa học thuần túy, mà là sức sống của nền kinh tế, là năng lực cạnh tranh quốc gia, là khả năng đứng vững trước các cú sốc địa chính trị và địa kinh tế.

Việt Nam tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, một nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng vai trò của doanh nghiệp tư nhân như một động lực quan trọng của tăng trưởng; đồng thời khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt, điều tiết của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm bảo đảm phát triển đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế; coi khu vực kinh tế nhà nước là lực lượng giữ vai trò dẫn dắt, bảo đảm ổn định vĩ mô, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực…

Tổng Bí thư khẳng định điểm căn bản trong tư duy phát triển của Việt Nam hiện nay: tăng trưởng nhanh phải gắn liền với phát triển bền vững; phát triển bền vững phải dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi người dân được hưởng lợi thực chất, công bằng, bình đẳng.

Trên nền tảng đó, Việt Nam đặt ra hai mục tiêu chiến lược rất rõ ràng đến năm 2030 và 2045.

Bà Irene Tracey – Phó Hiệu trưởng Đại học Oxford, đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm trường và có bài phát biểu chính sách. Ảnh: TTXVN

Gặp nhau của nhu cầu

Về quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Anh không chỉ là một đối tác thương mại, một đối tác giáo dục, một đối tác về khoa học công nghệ, mà là một đối tác chiến lược dài hạn để cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong thế kỷ XXI.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh là mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Đây là quan hệ đối tác mà cả hai bên đều có lợi ích căn bản trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải, bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy thương mại công bằng và bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh, phát triển bao trùm.

Nói cách khác, đây là sự gặp nhau giữa nhu cầu tham gia sâu hơn vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Anh và nhu cầu mở rộng không gian chiến lược, công nghệ, giáo dục, tài chính chất lượng cao của Việt Nam với Anh, với châu Âu, với cộng đồng quốc tế. -Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, hai bên cần một mô hình hợp tác mới - thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước.

Hình mẫu hợp tác mới là sự kết hợp giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính, của Vương quốc Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đó không chỉ là hợp tác “chuyển giao công nghệ” mà là “đồng kiến tạo tương lai”.

Tổng Bí thư tin rằng Đại học Oxford, với truyền thống kết nối tri thức và chính sách công, với mạng lưới cựu sinh viên có ảnh hưởng trên toàn thế giới, có thể đóng vai trò rất cụ thể trong quá trình này.

Tổng Bí thư chỉ rõ những lĩnh vực then chốt gồm y tế công cộng, công nghệ sinh học, khoa học hạt nhân, khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, biến đổi khí hậu, chính sách năng lượng sạch; chương trình trao đổi chuyên gia giữa các viện nghiên cứu chính sách của Việt Nam và các trung tâm nghiên cứu chính sách, quản trị công, phát triển bền vững tại Anh; hợp tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam; cùng nhau thử nghiệm các mô hình phát triển đô thị bền vững, tài chính xanh, giáo dục mở, y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, những lĩnh vực mà cả hai bên đều quan tâm và đều có nhu cầu cấp bách.

Tổng Bí thư chia sẻ, Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có khát vọng tự do và phát triển, tìm kiếm hợp tác bình đẳng.

“Chúng tôi tôn trọng luật pháp quốc tế. Chúng tôi không muốn thế giới chia rẽ thành các khối đối đầu mà mong mỏi một thế giới đoàn kết vì ‘Trái Đất này là của chúng ta’. Chúng tôi muốn thế giới cùng nhau phát triển”, Tổng Bí thư nói.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư mong muốn thế hệ trẻ tại Anh, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạch định chính sách tương lai hãy coi Việt Nam là một đối tác chân thành, đáng tin cậy, cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong một trật tự thế giới đang tái định hình.

Các thoả thuận hợp tác Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Ban lãnh đạo Đại học Oxford chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác gồm:

-Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford về chương trình đào tạo, nghiên cứu và đổi mới y tế. -Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu về net zero carbon giữa Hãng hàng không Vietjet và Đại học Oxford, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giáo dục và nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. -Quỹ học bổng Tiên phong Oxford Pioneer - sáng kiến chung giữa Tập đoàn Sovico và Đại học Oxford, để trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam.