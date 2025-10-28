Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân viếng mộ Karl Marx tại nghĩa trang Highgate ở Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến viếng mộ Lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx, tại nghĩa trang Highgate, thủ đô London.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chiều 28/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến viếng mộ Lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx, tại nghĩa trang Highgate, thủ đô London.

2810-tong-bi-thu-vieng-mo-karl-marx-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa viếng tại mộ Karl Marx - Lãnh tụ của giai cấp vô sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhà triết học Karl Marx sinh năm 1818 tại Đức, định cư tại London năm 1849 cho tới khi ông qua đời năm 1883.

Ông là lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức và loài người tiến bộ nói chung.

Ngôi mộ của Karl Marx tọa lạc tại Nghĩa trang Highgate, là điểm dừng chân vừa mang đậm ý nghĩa lịch sử-tư tưởng, vừa là địa danh tham quan nổi bật của thủ đô nước Anh.

Ban đầu vào năm 1883, nhà tư tưởng Karl Marx được chôn cất tại một vị trí khiêm tốn trong nghĩa trang này. Sau đó, năm 1954, thi hài ông và các thành viên trong gia đình được di chuyển vào cùng một khu vực và đặt dưới một đài tưởng niệm lớn hơn, được khánh thành năm 1956.

Đài mộ do nhà điêu khắc Laurence Bradshaw thiết kế gồm một bức phù điêu bán thân bằng đồng của của Karl Marx đặt trên bệ đá cẩm thạch khắc dòng khẩu hiệu nổi tiếng "Workers of all lands, unite" (Vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại!) - được trích từ tác phẩm The Communist Manifesto (Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản) của ông.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tưởng niệm trước mộ Karl Marx - Lãnh tụ của giai cấp vô sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tưởng niệm trước mộ Karl Marx - Lãnh tụ của giai cấp vô sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vị trí hiện tại của ngôi mộ đã được xếp hạng “Grade I listed" - hạng cao nhất dành cho các di sản có giá trị xuất sắc về kiến trúc, lịch sử tại Anh.

Ngôi mộ không chỉ là nơi an nghỉ mà còn mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Nhiều người theo tư tưởng Marxism, học giả và du khách quốc tế đến đây như một cuộc hành hương tinh thần để tưởng nhớ tác giả của những ý tưởng ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị, xã hội thế giới.

Nghĩa trang Highgate nằm trên một quả đồi ở vùng ngoại ô phía Bắc London, tạo cho người đến viếng thăm một cảm giác thanh bình, trầm lắng.

Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà vật lý học Michael Faraday, cha mẹ của nhà văn Charles Dickens, nhà triết học, xã hội học, chính trị học Herbert Spencer, nhà văn George Eliot.

Nghĩa trang mở cửa đón du khách với thời gian và quy định riêng. Khi đến Nghĩa trang Highgate, du khách có thể tìm đến phần phía Đông (East Side) để nhìn thấy rõ đài mộ Karl Marx, nổi bật giữa không gian tĩnh lặng, xanh mướt.

vietnamplus.vn
#Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân viếng mộ Karl Marx #nghĩa trang Highgate ở Anh #Vương quốc Anh #Tổng Bí thư Tô Lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục