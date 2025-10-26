Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Vương quốc Anh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10, Bộ Ngoại giao thông báo.

screen-shot-2025-10-26-at-55023-pm.png
Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973, trở thành Đối tác chiến lược từ năm 2010. Hai nước ký hiệp định thương mại tự do vào năm 2020.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt hơn 8,4 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 7,5 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm nay đạt 6,1 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2024, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 5,4 tỷ USD, tăng 8,2%. Thương mại Việt Nam và Anh đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Tính đến hết tháng 8 năm nay, Anh có gần 606 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 4,65 tỷ USD, đứng thứ 15/152 trong số các nước và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam có 16 dự án đầu tư tại Anh, với tổng vốn đăng ký hơn 37,6 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư tài chính, bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Anh hiện chú trọng phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; tích cực thúc đẩy sự tham gia của các trường hàng đầu của Anh trong liên kết đào tạo, hợp tác phát triển các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Anh là một trong những đối tác có hoạt động hợp tác thường xuyên và sôi động nhất với Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và triển khai các kết quả tại Hội nghị COP26. Tại cuộc họp ở Đức năm 2022, các Bộ trưởng G7 quyết định thông qua đề xuất của Anh về việc ủng hộ một thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa G7 và Việt Nam (JETP).

Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực bán dẫn có nhiều dư địa và mang lại tiềm năng to lớn.

Bình Giang
