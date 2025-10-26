Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam trở thành đối tác trí tuệ của các nhà Việt Nam học

Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng và đặt hàng các nghiên cứu về Việt Nam sẽ ngày càng gắn với các vấn đề cấp bách; nhất trí tổ chức thường xuyên hội thảo quốc tế Việt Nam học, thành lập Quỹ Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 26/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng sự có mặt đông đảo của các nhà Việt Nam học trong nước và quốc tế thể hiện một thông điệp quan trọng: Việt Nam không chỉ là đối tượng nghiên cứu, mà đã trở thành một đối tác trí tuệ của các nhà Việt Nam học.

Lịch sử hình thành, xây dựng, bảo vệ và phát triển dân tộc liên tục hàng nghìn năm đã tạo nên bản sắc đặc biệt, một nền văn hiến lâu đời, lấy lòng dân làm gốc, lấy đạo lý nhân nghĩa làm nền, lấy tinh thần độc lập và tự chủ làm mạch sống.

Văn hóa Việt Nam là kết tinh của bản sắc dân tộc và sự giao thoa với nhân loại; là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh mềm, là “căn cước phát triển” của quốc gia. Sức sống ấy đã giúp dân tộc vượt qua chiến tranh, tái sinh sau đổ nát và bước vào thời kỳ phát triển mới với tư thế ngày càng tự tin.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hai dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt của dân tộc: Trước tiên là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập, thống nhất đất nước, mở ra con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp theo là Đổi mới - quyết định chiến lược, tạo ra bước phát triển nhảy vọt, đưa Việt Nam vươn lên thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu, tham gia tích cực vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Đánh giá cao chủ đề Hội thảo: "Việt Nam: phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam chủ trương phát triển dựa trên ba trụ cột gắn bó chặt chẽ:

Thứ nhất, phát triển thể chế, chính sách, quản trị quốc gia theo hướng tự chủ chiến lược, hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một Nhà nước kiến tạo phát triển.

Thứ hai, phát triển con người Việt Nam toàn diện; tài nguyên quý nhất của Việt Nam là 106 triệu người Việt Nam cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, giàu ý thức cộng đồng, ham học hỏi và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn.

Thứ ba, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế số, gắn với khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt, phát triển bền vững không chỉ là vấn đề kinh tế và môi trường mà còn là vấn đề văn hóa, xã hội, con người, đạo lý.

Tổng Bí thư đánh giá cao các nhà khoa học, học giả đã đi sâu vào những chủ đề có tính cấu trúc, có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai đất nước; khẳng định trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn lắng nghe những ý kiến phản biện khoa học độc lập, nghiêm túc, thiện chí.

Tổng Bí thư nhấn mạnh khát vọng rất rõ ràng, cụ thể, nhất quán xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21, khẳng định đó là lời cam kết trước nhân dân Việt Nam hôm nay và trước thế hệ mai sau, cũng là cam kết trước bạn bè quốc tế: Việt Nam muốn lớn mạnh bằng tri thức, bằng sáng tạo, bằng hợp tác bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; Việt Nam muốn đóng góp vào tiến bộ chung của nhân loại, cùng tạo ra thành quả qua lao động sáng tạo và cùng hưởng thụ những thành quả đó.

Tổng Bí thư khẳng định đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư duy mới, nhưng với những giá trị không bao giờ thay đổi.

Một là, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm.

Hai là, hạnh phúc của nhân dân, mọi quyết sách đều hướng tới nâng cao đời sống thực của người dân. Ba là, sức mạnh Việt Nam trước hết là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong giai đoạn phát triển mới, đại đoàn kết phải được mở rộng hơn nữa, bao gồm đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ văn nghệ sĩ, thanh niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc anh em, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn quốc tế gắn bó với Việt Nam bằng thiện chí và sự tôn trọng lẫn nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư cảm ơn cộng đồng các nhà Việt Nam học đã dành tâm huyết cho Việt Nam nhiều năm qua, bày tỏ mong muốn các chuyên gia, học giả tiếp tục đồng hành, không chỉ bằng tình cảm mà bằng tri thức khoa học, phân tích chính sách dựa trên chứng cứ khoa học, khuyến nghị cụ thể, thiết thực, có thể triển khai được.

Đồng thời, Tổng Bí thư kỳ vọng và đặt hàng các nghiên cứu về Việt Nam sẽ ngày càng gắn với các vấn đề đang đặt ra một cách cấp bách.

Tổng Bí thư nhất trí tổ chức thường xuyên hơn Hội thảo quốc tế Việt Nam học ở Việt Nam và nước ngoài, thành lập Quỹ Việt Nam trong năm nay; đề nghị giới nghiên cứu quốc tế, các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học đến Việt Nam nhiều hơn, ở lại Việt Nam lâu hơn, làm việc cùng các đồng nghiệp Việt Nam bình đẳng hơn và lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ địa phương, từ cộng đồng, chứ không chỉ nhìn Việt Nam qua các số liệu tổng hợp.

Với khát vọng rất lớn, nhưng cũng với tâm thế khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương hiệu quả, công bằng để kiến tạo một Việt Nam độc lập, tự cường, đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại cuộc gặp, các nhà khoa học tiêu biểu đại diện cho gần 1300 đại biểu tham dự Hội thảo bày tỏ cảm kích, đánh giá cao sự quan tâm của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với mạng lưới toàn cầu các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam nói chung và Hội thảo lần này nói riêng.

Các học giả bày tỏ ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam, cũng như tầm nhìn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đồng tình những chủ trương, quyết sách mà Đảng và Nhà nước đang quyết liệt triển khai nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Trong không khí trao đổi cởi mở, nhiều ý kiến tâm huyết khuyến nghị các biện pháp cụ thể nhằm kịp thời hiện thực hóa các nghị quyết đúng đắn của Đảng mới ban hành, đồng thời bày tỏ niềm tin với quyết tâm và sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự đoàn kết, đồng lòng của đông đảo nhân dân, đất nước Việt Nam sẽ sớm đạt các mục tiêu phát triển toàn diện đã đề ra.