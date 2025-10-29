Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với các chiến lược gia AI và chip bán dẫn tại Anh

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, ngày 28/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự buổi tọa đàm với các nhà chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hàng đầu của Anh.

Theo TTXVN, phát biểu mở đầu tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi có dịp gặp gỡ và lắng nghe những ý kiến tâm huyết, thiết thực của các chuyên gia và nhà chiến lược tại trung tâm công nghệ và sáng tạo của thế giới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thế giới đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, nhất là khi AI trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo. Việt Nam cũng đã xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là điểm đột phá hàng đầu để phát triển nhanh, bền vững và vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng đón nhận và thử nghiệm các ý tưởng tiên phong.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự toạ đàm với các chuyên gia tại Anh. Ảnh: TTXVN

Các chuyên gia đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, nhất là những tiến bộ trong cải cách hành chính và cởi mở trong hợp tác quốc tế, giúp Việt Nam trở thành một đối tác chủ chốt trong mạng lưới toàn cầu của những quốc gia số đáng tin cậy.

Một số ý kiến khuyến nghị, để AI thực sự phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân, chính phủ các nước cần chú trọng xây dựng hạ tầng số tin cậy, phát triển các tiêu chuẩn AI có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư, công bằng và minh bạch.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng với các vấn đề và ý tưởng được các chuyên gia, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực AI trình bày, đồng thời cho rằng những giải pháp, khuyến nghị đã nêu rất phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư cho biết sẽ giao cơ quan chức năng nghiên cứu, phối hợp làm rõ nội dung, tiến tới triển khai các bước cụ thể nhằm biến ý tưởng thành dự án, chương trình tại Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, buổi tọa đàm là bước khởi đầu đầy ý nghĩa và sẽ mở ra hành trình hợp tác lâu dài, sâu sắc giữa Việt Nam với các chuyên gia của Vương quốc Anh và thế giới.

Tổng Bí thư mong muốn trong thời gian tới, các chuyên gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát triển về AI nói riêng và khoa học công nghệ nói chung, đặc biệt trong ba lĩnh vực ưu tiên, gồm chia sẻ tri thức và kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược AI quốc gia, phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thúc đẩy đầu tư và chuyển giao công nghệ, ứng dụng AI trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, nông nghiệp thông minh và giáo dục số.

Tổng Bí thư cũng mong muốn các chuyên gia đồng hành và hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công các chương trình trọng điểm về khoa học công nghệ, nhất là những lĩnh vực mới, tiên phong, nhằm giúp Việt Nam xây dựng nền kinh tế sáng tạo, tự cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời các chuyên gia đến Việt Nam để có thêm thời gian trao đổi và làm việc trực tiếp với các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách khoa học công nghệ của Việt Nam, nhằm sớm đưa những ý tưởng được thảo luận trong cuộc tọa đàm trở thành hiện thực.