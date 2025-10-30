Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh

Bình Giang
TPO - Trưa 29/10 (theo giờ địa phương), tại thủ đô London của Vương quốc Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh (CPB) Robert Griffiths.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Robert Griffiths và các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh; trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư và các đồng chí đã đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chuyến thăm này góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước. Việt Nam mong muốn tham khảo những kinh nghiệm của Anh để phục vụ việc xây dựng các chủ trương, định hướng lớn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Robert Griffiths hoan nghênh và nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, là một dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước.

Trân trọng tình cảm gắn bó hữu nghị truyền thống lâu dài giữa hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư Robert Griffiths khẳng định Đảng Cộng sản Anh luôn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Anh; mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác và đoàn kết giữa hai Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sâu sắc tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà những người Cộng sản và nhân dân tiến bộ ở Anh đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước kia, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên xem xét khả năng triển khai các hoạt động trao đổi lý luận, chia sẻ thông tin về tình hình và quan điểm của mỗi Đảng đối với các vấn đề khu vực, thế giới và những chủ đề cùng quan tâm như bảo vệ quyền lợi của người lao động hay phát triển bền vững; phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn chính đảng, nhất là cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư Robert Griffiths sớm sang thăm Việt Nam; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, truyền tải thông tin về tình hình và các thông điệp đối ngoại của Việt Nam đến đảng viên Đảng Cộng sản Anh và nhân dân Anh để tạo ra sự hiểu biết, quan tâm tích cực ủng hộ Việt Nam và ủng hộ quan hệ hữu nghị hai nước, từ đó tạo thuận lợi tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Đảng Cộng sản Anh hỗ trợ, phối hợp rà soát, sưu tầm những dấu tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Anh, kể cả những tư liệu về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths thông tin về hoạt động phối hợp tích cực của Đảng Cộng sản Anh và Hội hữu nghị Anh - Việt Nam nhằm góp phần quảng bá về đất nước, con người Việt Nam ở sở tại, cũng như tổ chức các hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ tiếng Việt dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh; khẳng định Đảng Cộng sản Anh luôn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước Việt Nam - Anh cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Bình Giang
