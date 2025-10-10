TPHCM muốn hợp tác toàn diện với sàn giao dịch chứng khoán lớn bậc nhất tại Mỹ

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết TPHCM mong muốn hợp tác toàn diện với Nasdaq nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, tập trung vào những lĩnh vực Nasdaq có thế mạnh như công nghệ, kết nối quốc tế, cùng uy tín và niềm tin với cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu.

Chiều 9/10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được có buổi làm việc với ông Robert H. McCooey - Phó Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đại diện Nasdaq đến thăm và làm việc tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đặc biệt phấn khởi khi quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và công nghệ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (bên phải) tiếp ông Robert H. McCooey - Phó Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận, Nasdaq là một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất tại Mỹ, cùng với Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Ông Được cho biết, TPHCM hiện đang trong quá trình thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế và Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 222 về việc xây dựng trung tâm này - một khung pháp lý quan trọng để thành phố bắt đầu hành trình phát triển trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

“TPHCM mong muốn hợp tác toàn diện với Nasdaq nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, tập trung vào những lĩnh vực Nasdaq có thế mạnh như công nghệ, kết nối quốc tế, cùng uy tín và niềm tin với cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh và cho rằng sự hợp tác này sẽ góp phần thu hút các dòng vốn quốc tế và nâng tầm vị thế tài chính của TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Được cũng thông tin, TPHCM và Nasdaq đã thống nhất về chủ trương ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong thời gian tới, dự kiến trong chuyến công tác của Chủ tịch UBND TPHCM tại Hoa Kỳ từ ngày 15-20/10. Bản ghi nhớ này sẽ là bước khởi đầu quan trọng để cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Robert H. McCooey cho biết thế mạnh của Nasdaq không nằm ở hạ tầng hữu hình như nhà cửa hay đất đai, mà tập trung vào nền tảng công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng xây dựng niềm tin vững chắc trong cộng đồng đầu tư - tài chính quốc tế.

Ông McCooey đánh giá TPHCM là một đô thị trẻ, năng động, đông dân, đóng vai trò trung tâm kinh tế của Việt Nam, với nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính - công nghệ. Nasdaq kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ trở thành trung tâm tài chính - công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

Ông McCooey mong muốn các bộ, ngành của Việt Nam cùng các cơ quan chuyên môn của TPHCM sẽ tham gia xuyên suốt trong quá trình xây dựng và vận hành trung tâm, giúp cộng đồng nhà đầu tư quốc tế nhận thấy rõ lợi ích và cơ hội đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo Nasdaq cũng bày tỏ Nasdaq cam kết đồng hành cùng TPHCM thông qua các chương trình đào tạo nhân sự, chuyển giao công nghệ tài chính (fintech), hỗ trợ kêu gọi đầu tư quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, vận hành thị trường vốn.

Trước mắt, hai bên sẽ ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong tháng 10/2025, nhân chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch UBND TPHCM tại Mỹ.