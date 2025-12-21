Thủ tướng: Việt Nam đang đứng trước cơ hội 'có một không hai'

TPO - Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ mà phải biết đứng trên vai những người khổng lồ và trở thành những người khổng lồ. Trung tâm tài chính chính là "bệ phóng" để vươn tầm khu vực và ra thế giới.

Cơ hội "có một không hai"

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới vận động không ngừng với những biến chuyển sâu sắc, mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, từ tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, "gần mấy không đi không đến, xa mấy ắt đi ắt đến". Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đặt bước chân đầu tiên cho trung tâm tài chính quốc tế; nhưng cũng xác định rõ con đường phía trước còn rất dài và nhiều chông gai, khó khăn, thách thức phải vượt qua với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân”, Thủ tướng bày tỏ.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, trong bối cảnh dịch chuyển mạnh mẽ địa kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn biến "nguy thành cơ", nền kinh tế duy trì ổn định và phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng cao. Thế giới đang trải qua những cơn gió ngược, nhiều nơi đối mặt với xung đột, chia rẽ, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Chính phủ cho hay, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn cả, là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Cũng theo Thủ tướng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội "có một không hai" để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu; trong đó sức hấp dẫn của nền kinh tế, dư địa phát triển thị trường tài chính còn rất lớn khi quy mô vốn hóa thị trường mới chỉ ở mức trung bình khá so với khu vực.

“Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải tận dụng để tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh mang tầm khu vực, toàn cầu”, Thủ tướng nêu rõ.

Theo Thủ tướng, trung tâm sẽ góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, đưa Việt Nam từ vai trò “công xưởng” gia công trở thành “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới an ninh tài chính và chuỗi giá trị toàn cầu; chuyển từ vị thế người sử dụng vốn sang vị thế người tham gia điều hành, điều phối và quản trị dòng vốn trong nước và nước ngoài.

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo đột phá về nguồn lực, hình thành, phát triển một kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn, với chi phí thấp cho phát triển hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, các công trình trọng điểm quốc gia… mà không làm tăng trần nợ công; đồng thời là "bệ đỡ" cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, giá trị tiên tiến và chuỗi giá trị toàn cầu.

Xóa bỏ hoàn toàn tư duy "xin - cho, quyền anh, quyền tôi"

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành làm việc không kể ngày đêm để ban hành 08 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện. Đây là một kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, thể hiện tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội.

Thủ tướng nêu rõ, TPHCM được định vị là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Trong khi đó, TP. Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Tận dụng lợi thế về môi trường sống và hạ tầng du lịch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính, quản lý gia sản và tài chính xanh. Đây sẽ là "phòng thí nghiệm" cho các mô hình tài chính tương lai.

Để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND TPHCM, Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chuyển hẳn từ quản lý hành chính sang kiến tạo và phục vụ; xóa bỏ hoàn toàn tư duy xin - cho, quyền anh, quyền tôi, không biết vẫn quản, không quản được thì cấm. Mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại trung tâm phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" với đủ thẩm quyền; báo cáo lên Thủ tướng nếu vượt thẩm quyền.

Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thổi bùng tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, vượt qua giới hạn của bản thân; luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong hội nhập trên các lĩnh vực.

“Đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ mà phải biết đứng trên vai những người khổng lồ và trở thành những người khổng lồ", Thủ tướng nhấn mạnh và nêu rõ, trung tâm tài chính này chính là "bệ phóng" để vươn tầm khu vực và ra thế giới.

Về giám sát rủi ro, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hài hòa giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, giữa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro; cơ quan giám sát phải hoạt động độc lập, minh bạch, tuân thủ các cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, khuyến khích dòng vốn sạch gắn với công nghệ, hàng hóa và kỹ năng quản trị hiện đại vào Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Việt Nam đang khởi đầu quá trình khơi lại dòng chảy thịnh vượng bằng tài chính và công nghệ, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Chính phủ cam kết đồng hành với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, quyết tâm xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế tự do, số, xanh, an toàn, minh bạch, cạnh tranh và bền vững.