Nhiều đơn vị hải quan thu ngân sách tăng vọt

TPO - Hoạt động xuất nhập khẩu tăng tốc mạnh vào những tháng cuối năm, cùng triển vọng cán mốc kỷ lục mới, đang tạo lực đẩy rõ rệt cho thu ngân sách tại nhiều đơn vị hải quan trên cả nước.

Tại Chi cục Hải quan khu vực III (TP. Hải Phòng), kết quả thu ngân sách được xem là một trong những điểm nhấn của toàn ngành. Theo đại diện Chi cục, tính đến ngày 9/12, số thu ngân sách đạt 81.598 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng rất cao trong bối cảnh nhiều chính sách ưu đãi thuế đang được áp dụng để hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguồn thu chủ yếu đến từ các nhóm hàng có thuế suất lớn như ô tô nguyên chiếc, máy móc thiết bị, linh kiện và phụ tùng ô tô; riêng nhóm linh kiện, phụ tùng ghi nhận mức tăng trên 120% về số thu, cho thấy sự phục hồi rõ nét của các chuỗi cung ứng công nghiệp và logistics qua hệ thống cảng biển phía Bắc.

Ở Chi cục Hải quan khu vực I - quản lý địa bàn TP. Hà Nội và Phú Thọ, kết quả thu ngân sách cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 11 tháng năm nay, đơn vị đã thu được 37.332 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng địa bàn TP. Hà Nội, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 31.500 tỷ đồng, tăng tới 29,3% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách của nhiều đơn vị Hải quan về đích sớm nhờ hoạt động xuất nhập khẩu sôi động.

Theo đánh giá của lãnh đạo đơn vị, kết quả này phản ánh rõ sự phục hồi của dòng hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử và cơ khí chính xác. Cùng với đó, việc tăng cường quản lý rủi ro, kiểm soát trị giá và mã số hàng hóa ngay từ khâu thông quan đã góp phần quan trọng trong việc chống thất thu.

Chi cục Hải quan khu vực V - quản lý địa bàn Bắc Ninh và Thái Nguyên, hai trung tâm công nghiệp, điện tử và công nghệ cao lớn của cả nước tiếp tục ghi nhận là một trong những đơn vị có số thu ngân sách lớn và ổn định. Năm nay, Chi cục được giao dự toán thu ngân sách 13.750 tỷ đồng, cách đây một tháng đơn vị đã vượt chỉ tiêu, và thu ngân sách của chi cục hiện tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ở khu vực Tây Nam Bộ, Chi cục Hải quan khu vực XIX (quản lý địa bàn TP. Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau) cũng ghi nhận kết quả thu ngân sách đáng chú ý trong bối cảnh nhiều nguồn thu được dự báo giảm. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 17/12, tổng số thu ngân sách đạt 2.831,2 tỷ đồng, tương đương 100,75% dự toán được giao. Kết quả này cho thấy đơn vị đã tận dụng tốt sự gia tăng kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng như kim loại, sản phẩm từ chất dẻo, dây điện và dây cáp điện.

Trong khi đó, Chi cục Hải quan khu vực II (quản lý địa bàn TPHCM ) tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” về thu ngân sách của toàn ngành. Ước thực hiện cả năm 2025, số thu ngân sách của đơn vị đạt trên 174.000 tỷ đồng, vượt dự toán được giao. Các nhóm hàng máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, ô tô nguyên chiếc và nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp tiếp tục là trụ cột nguồn thu, phản ánh sức bật của các trung tâm sản xuất và logistics lớn nhất cả nước.

Theo Cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu trong 11 tháng đã vượt mốc 800 tỷ USD; điều này giúp thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu của toàn ngành đạt hơn 420.600 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo có thể đạt 470.000 tỷ đồng đết hết năm.