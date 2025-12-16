Phú Thọ: Thu nộp ngân sách hơn 362 tỷ từ các vụ buôn lậu, hàng giả, hàng nhái

TPO - Chỉ trong 11 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.740 vụ vi phạm, trong đó có hàng trăm vụ liên quan trực tiếp đến hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái và vi phạm an toàn thực phẩm.

Còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Khi nhu cầu mua sắm của người dân bắt đầu tăng cao, thị trường cũng bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất trong năm. Các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang triển khai quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chỉ trong 11 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.740 vụ vi phạm, trong đó có hàng trăm vụ liên quan trực tiếp đến hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái và vi phạm an toàn thực phẩm. 71 vụ án với 114 bị can đã bị khởi tố, tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước lên tới hơn 362 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật là nội tạng trâu, bò không đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Huyền Trang

Theo đánh giá của các ngành chức năng, các thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi. Không chỉ dừng ở việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm, nhiều đối tượng chuyển sang làm giả chất lượng, gian lận hàm lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, buôn bán thực phẩm không đảm bảo an toàn, tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Những vụ kiểm tra, thu giữ nội tạng động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian qua là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ tiềm ẩn trên mâm cỗ ngày Tết.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Theo ông Lê Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ, trọng tâm của đợt cao điểm là xác định rõ địa bàn, mặt hàng, đối tượng trọng điểm, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.

Song song với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng cũng được đẩy mạnh, nhằm phòng ngừa từ gốc.