Dự báo giá xăng dầu tăng vào ngày mai

TPO - Các doanh nghiệp dự báo giá xăng trong nước ngày mai (2/10) có thể tăng nhẹ 30-40 đồng/lít, giá dầu tăng 250-350 đồng/lít.

Giá dầu thế giới tuần qua tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga, Iraq, Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn do Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga; tín hiệu phục hồi kinh tế từ Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất.

Tính chung trong tuần qua, giá dầu WTI tăng 4,85% còn giá dầu Brent tăng 5,2% so với tuần trước đó.

Cập nhật giá xăng Singapore đến ngày 29/9 cho thấy, giá xăng 92 giao dịch ở mức 79,9 USD/thùng, xăng 95 ở mức 81,7 USD/thùng, tăng khoảng 2 USD/thùng so với một tuần trước đó.

Theo các doanh nghiệp, trước xu hướng biến động giá dầu thế giới, giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng nhẹ 30-40 đồng/lít, giá dầu tăng 250-350 đồng/lít. Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng, dầu có thể tăng ít hơn.

Giá xăng trong nước ngày mai dự báo tăng.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng chỉ sau một phiên giảm. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã có 22 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 20 lần tăng, 18 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở kỳ điều hành ngày 25/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính giảm giá xăng RON 95 ở mức 443 đồng/lít, về còn 20.165 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 368 đồng/lít, về 19.618 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, về còn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa ngược chiều tăng 84 đồng/lít, lên 18.628 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, về còn 15.209 đồng/kg.

Liên quan đến điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo lần 7 Nghị định Kinh doanh xăng dầu (dự thảo lần 7). Trong đó, điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là ở cơ chế giá.

Nếu ở những dự thảo nghị định trước, công thức tính giá chỉ gồm 4 yếu tố (chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh + lợi nhuận + thuế giá trị gia tăng), sang dự thảo lần 7, công thức được mở rộng và chi tiết hóa gồm:

Giá = Giá mua + chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh định mức + lợi nhuận + thuế (gồm nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng và các loại khác nếu có).

Đặc biệt, thay vì dựa trên chi phí thực tế của từng doanh nghiệp, Nhà nước sẽ công bố chi phí kinh doanh định mức làm khởi điểm, điều chỉnh hằng năm theo chỉ số giá tiêu dùng và rà soát 3 năm/lần. Trường hợp biến động bất thường, Bộ Công Thương có thể kiến nghị Thủ tướng cho phép rà soát sớm.