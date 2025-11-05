Giá xăng dầu ngày mai có biến động?

TPO - Theo các doanh nghiệp, giá xăng trong nước ngày mai (6/11) có khả năng tăng nhẹ. Nếu đúng như dự báo, giá xăng có lần tăng thứ 2 liên tiếp trong nửa tháng trở lại đây.

Theo dữ liệu cập nhật sáng nay (5/11), giá dầu WTI giao dịch quanh mức 60,5 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức 64,4 USD/thùng, biến động biên độ nhẹ so với phiên liền trước. Trên thị trường Singapore, giá xăng RON 92 ở mức 78,4 USD/thùng, RON 95 ở mức 81,1 USD/thùng, giảm khoảng 1 USD/thùng so với tuần trước.

Nguyên nhân chính khiến giá xăng dầu thế giới suy yếu là do đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng so với Euro, khiến dầu vốn được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, dữ liệu sản xuất yếu kém từ nhiều nền kinh tế lớn cũng làm gia tăng lo ngại về nhu cầu năng lượng suy giảm.

Tại châu Á, chỉ số sản xuất công nghiệp của Nhật Bản tháng 10 giảm mạnh nhất trong vòng 19 tháng. Ở Mỹ, tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa tới ngày thứ 35 khiến nhiều báo cáo kinh tế bị gián đoạn, gây khó khăn cho việc đánh giá triển vọng tiêu thụ nhiên liệu.

Giá xăng dầu trong nước dự báo biến động nhẹ vào ngày 6/11.

Ở chiều ngược lại, tác động hỗ trợ giá từ các biện pháp trừng phạt năng lượng của Mỹ với Nga đang mờ nhạt dần khi thị trường đã thích ứng với nguồn cung thay thế. Dù vậy, việc OPEC+ quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026 được xem là tín hiệu cảnh báo nguy cơ dư cung đang hiện hữu.

Tuy nhiên, trước biến động đáng kể của thị trường thế giới trong những ngày gần đây, các doanh nghiệp dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (6/11) có thể tăng nhẹ từ 50-60 đồng/lít; dầu diesel dự kiến tăng khoảng 130 đồng/lít, dầu mazut giảm 270 đồng/lít nếu cơ quan điều hành không trích hoặc chi Quỹ bình ổn.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã 25 lần tăng và 20 lần giảm, còn dầu diesel tăng 22 lần, giảm 21 lần và một lần giữ nguyên. Giá bán lẻ hiện hành (ngày 5/11) gồm: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.760 đồng/lít, RON 95-III không cao hơn 20.488 đồng/lít, dầu diesel 0.05S 19.203 đồng/lít, dầu hỏa 19.271 đồng/lít và dầu mazut 14.639 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh ngày 30/10, giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh, trong đó xăng RON 95 tăng 762 đồng/lít, diesel tăng hơn 1.300 đồng/lít.

Với diễn biến thị trường hiện nay, kỳ điều hành ngày mai được dự báo sẽ là một phiên tăng nhẹ, chủ yếu điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi biến động mạnh của giá nhiên liệu thế giới.