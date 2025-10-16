Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá xăng tăng, dầu giảm

Xuân Phong
TPO - Từ 15h hôm nay (16/10), giá xăng tăng nhẹ 88-174 đồng/lít, đưa mặt hàng RON 95 lên mức sát mốc 20.000 đồng/lít, trong khi đó giá dầu giảm.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá xăng RON 95 ở mức 174 đồng/lít, lên 19.903 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 88 đồng/lít, lên mức 19.226 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel ngược chiều giảm 181 đồng/lít, về còn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, về còn 18.406 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, về còn 14.371 đồng/kg.

Kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã có 23 lần tăng giá, 20 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và một lần giữ nguyên.

antdvn-gia-xang-2111-1989.png
Giá xăng dầu biến động trái chiều từ 15h hôm nay.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 9 và 16/10 là 76,2 USD/thùng xăng RON92 (tăng 0,1 USD/thùng); 79,06 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,7USD/thùng).

Giá dầu trên thị trường thế giới dao động gần mức thấp nhất trong 5 tháng do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dai dẳng và lo ngại về nguồn cung ngày càng tăng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể phải đối mặt với tình trạng dư thừa lên tới 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026.

Bên cạnh đó, tranh chấp thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc - hai thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới đã làm gián đoạn luồng vận chuyển hàng hóa toàn cầu và làm giảm niềm tin của thị trường.

Xuân Phong
