Giá xăng dầu giảm vào ngày mai?

TPO - Theo dự báo, giá xăng trong nước ngày mai (23/10) có thể giảm từ 200-220 đồng/lít; trong khi đó giá dầu giảm mạnh hơn với mức từ 290-610 đồng/lít.

Sáng nay (22/10), giá dầu Brent ở mốc 61,36 USD/thùng, tăng 0,57% (tương đương tăng 0,35 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,51 USD/thùng, tăng 0,33% (tương đương tăng 0,19 USD/thùng).

Giá dầu thế giới ổn định trong phiên giao dịch ngày 21/10, khi lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu cùng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước đó, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, do lo ngại nguồn cung tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại trong bối cảnh OPEC+ tiếp tục kế hoạch bơm thêm dầu ra thị trường.

Cả hai loại dầu này trước đó đều rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 do sản lượng dầu thô kỷ lục của Mỹ và kế hoạch tăng cung của OPEC+, làm dấy lên lo ngại về khả năng dư cung trong những tháng tới.

Cập nhật dữ liệu giá xăng mới nhất trên thị trường Singapore cho thấy, giá xăng 92 được giao dịch ở mức 74,8 USD/thùng, xăng 95 ở mức 77,6 USD/thùng, giảm khoảng 1 USD/thùng so với một tuần trước đó.

Theo các doanh nghiệp, với biến động của giá dầu thế giới, giá xăng trong nước ngày 23/10 có thể giảm từ 200-220 đồng/lít; trong khi đó giá dầu giảm mạnh hơn với mức từ 290-610 đồng/lít.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 16/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng RON 95 ở mức 174 đồng/lít, lên 19.903 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 88 đồng/lít, lên mức 19.226 đồng/lít.

Giá dầu diesel ngược chiều giảm 181 đồng/lít, về còn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, về còn 18.406 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, về còn 14.371 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã có 23 lần tăng giá, 20 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Theo thống kê sơ bộ vừa công bố của Cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 9 giảm 6,6% về lượng và giảm 6,4% về kim ngạch so với tháng trước đó, đạt gần 759 nghìn tấn, trị giá 521,4 triệu USD.

Tính chung trong 9 tháng năm nay, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 7.625.484 tấn, trị giá 5,2 tỷ USD.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Singapore với tỷ trọng chiếm 34-35% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu. Trong 9 tháng nước ta nhập 2,6 triệu tấn dầu từ thị trường này, với trị giá 1,8 tỷ USD tăng 49,6% về lượng và tăng 27,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Tiếp sau là thị trường Hàn Quốc, chiếm 27-28% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 9 tháng đạt gần 2,2 triệu tấn, trị giá 1,4 tỷ USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 19,8% về kim ngạch.

Tiếp đến là thị trường Malaysia, với 1,2 triệu tấn, trị giá 840 triệu USD và thị trường Trung Quốc đạt hơn 1 triệu tấn với trị giá 714 triệu USD…