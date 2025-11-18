Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kuwait mở kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam

TPO - Ngày 18/11, tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kuwait (KPC) Sheikh Nawaf S. Al-Sabah, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị KPC xem xét hợp tác với Việt Nam xây dựng kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam, để Kuwait có thêm một khu vực chiến lược trong dự trữ xăng dầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí quốc gia Kuwait (KPC) Sheikh Nawaf S. Al-Sabah. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn phía Kuwait đã có các dự án đầu tư vào Việt Nam, trong đó có dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn trở thành biểu tượng cho hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam rất quyết liệt và đề nghị phía Kuwait phối hợp với các đối tác phía Việt Nam giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại dự án trên tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ", coi đây là biểu tượng của quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước, góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước; đồng thời hướng tới tương lai, thực hiện mở rộng dự án này, cũng như có thêm các dự án hợp tác khác tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, nhất là các dự án năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, với phương châm "cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển".

Thủ tướng cho biết, trong chiến lược phát triển đất nước, Việt Nam luôn đặt vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng là trọng tâm. Do đó, Việt Nam sẽ tích cực ban hành nhiều chính sách nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng trong nước. Việt Nam mong muốn Kuwait và Tập đoàn KPC tiếp tục cung cấp nguồn cung dầu thô ổn định với giá thành ưu đãi cho Việt Nam.

Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí quốc gia Kuwait (KPC) Sheikh Nawaf S. Al-Sabah bày tỏ vinh dự được gặp lại Thủ tướng Chính phủ; cho biết trên nền tảng quan hệ hai nước, Tập đoàn KPC và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang có quan hệ hợp tác tốt đẹp, thông qua dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ông Sheikh Nawaf S. Al-Sabah cho biết, KPC đang tích cực phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam và các đối tác khác để giải quyết những vướng mắc, tháo gỡ điểm nghẽn tại dự án này, đồng thời thúc đẩy hơn nữa đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong ngành lọc hoá dầu; đề nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với phía KPC để giải quyết; đồng thời tiếp tục có cơ chế, chính sách ưu đãi, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn để KPC triển khai các dự án mới tại Việt Nam.

Đánh giá cao thiện chí của KPC và chỉ đạo ngay các bộ, ngành, cơ quan liên quan xử lý các kiến nghị của KPC, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn KPC quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho phía Việt Nam để Việt Nam sớm có những nhà máy quy mô lớn, vừa để đảm bảo an ninh năng lượng, vừa để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh hợp tác với Petrovietnam trong khai thác, thăm dò, sản xuất trang thiết bị, đào tạo nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong ngành dầu khí…

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị KPC xem xét hợp tác với Việt Nam xây dựng kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam để Kuwait có thêm một khu vực chiến lược trong dự trữ xăng dầu, đồng thời củng cố, nâng cao mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Kuwait.

Thúc đẩy mở đường bay thẳng

Cùng ngày, làm việc với Giám đốc điều hành Cơ quan đầu tư Kuwait (KIA) Sheikh Saud Salem Abdulaziz Al-Sabah, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị KIA cung cấp tài chính, hợp tác không chỉ trong khối Nhà nước mà cả khối kinh tế tư nhân của Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên và các dự án kể trên cả trực tiếp và gián tiếp.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị KIA thúc đẩy mở đường bay thẳng Kuwait-Việt Nam, tăng cường kết nối kinh tế, kết nối doanh nghiệp, giao lưu văn hoá, phát triển du lịch, kết nối con người với con người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Giám đốc điều hành Cơ quan đầu tư Kuwait (KIA) Sheikh Saud Salem Abdulaziz Al-Sabah. Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm ổn định chính trị, an ninh đầu tư, bảo hộ lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài và đồng hành cùng KIA để mọi dự án đầu tư được triển khai hiệu quả, bền vững và mang lại lợi ích chung cho cả hai quốc gia.

Giám đốc điều hành KIA cho biết, KIA đang đa dạng hoá đầu tư, không chỉ hiện nay mà phát triển lâu dài và trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam được xác định là một điểm đến. Kuwait nói chung, doanh nghiệp Kuwait nói riêng mong muốn hợp tác và đã có nhiều dự án đầu tư vào Việt Nam đang phát huy hiệu quả.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng, ông Sheikh Saud Salem Abdulaziz Al-Sabah đề xuất và cho biết sẽ cử đoàn công tác phối hợp với các đối tác phía Việt Nam để khơi thông các điểm nghẽn, mở đường cho các dự án trong tương lai; thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước phát triển bền vững; mong muốn Chính phủ hai nước ủng hộ chủ trương này, để hai bên sớm có những dự án hợp tác cụ thể và dài hạn, vì sự thịnh vượng chung của cả hai bên.

Ông khẳng định sẵn sàng khai phá các cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên, kêu gọi các nhà đầu tư tới Việt Nam. Ông khẳng định Quỹ có nguồn vốn lớn, muốn đầu tư dài hạn và góp phần mang tới thịnh vượng cho Việt Nam. Ông cũng đánh giá cao tiềm năng du lịch của Việt Nam, nhiều người dân Kuwait muốn tới Việt Nam du lịch; nhất trí thúc đẩy thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước.

Sáng 18/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Học viện Ngoại giao Kuwait, một cơ sở nghiên cứu, giáo dục uy tín hàng đầu của Kuwait. Bài phát biểu có chủ đề "Đưa quan hệ Việt Nam-Kuwait phát triển vững chắc lên tầm cao mới, trở thành cầu nối thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở Đông Nam Á, Vùng Vịnh và Trung Đông".