Quốc vương Kuwait ấn tượng về đất nước Việt Nam

TPO - Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah nhấn mạnh những ấn tượng từ trái tim về đất nước Việt Nam tươi đẹp, bốn mùa phong phú, con người hiền hậu, cảnh vật hấp dẫn; mong muốn hợp tác, đồng hành cùng Việt Nam; coi lợi ích của Việt Nam là lợi ích của Kuwait.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, sáng 17/11 (giờ địa phương), ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Cung điện Bayan ở thủ đô Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội kiến Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Những ấn tượng về đất nước Việt Nam

Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah nhấn mạnh những ấn tượng từ trái tim về đất nước Việt Nam tươi đẹp, bốn mùa phong phú, con người hiền hậu, cảnh vật hấp dẫn; mong muốn hợp tác, đồng hành cùng Việt Nam; coi lợi ích của Việt Nam là lợi ích của Kuwait.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Kuwait. Ảnh: VGP.

Quốc vương Kuwait khẳng định dành sự quan tâm đến đất nước và nhân dân Việt Nam như quan tâm đến đất nước và nhân dân Kuwait; mãi mãi không bao giờ quên sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam đối với Kuwait và tin tưởng luôn có một người bạn chân thành, tin cậy và đang phát triển mạnh mẽ là Việt Nam.

Ông Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah bày tỏ sự sẻ chia và cảm thông sâu sắc tới những thiệt hại và mất mát mà người dân Việt Nam phải gánh chịu vì thiên tai, bão lũ vừa qua. Quốc vương mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh lương thực, khoa học - công nghệ cũng như phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế.

Quốc vương Kuwait khẳng định, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Kuwait hết sức quan tâm tăng cường hợp tác giữa GCC và Việt Nam và ASEAN, coi Việt Nam là cửa ngõ chiến lược để mở rộng hợp tác với ASEAN.

Bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, quốc gia vùng Vịnh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah dành nhiều tình cảm, trực tiếp chỉ đạo thúc đẩy quan hệ song phương đạt được nhiều thành tựu quan trọng cũng như việc tổ chức chuyến thăm lần này. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Quốc vương, Hoàng gia và nhân dân Kuwait dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhắc lại những dấu ấn hợp tác trong quan hệ hai nước thời gian qua, đó là phối hợp ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, Kuwait là nước ở khu vực vùng Vịnh hỗ trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, sự hỗ trợ kịp thời 600 nghìn liều vắc xin COVID-19 của Kuwait trong lúc Việt Nam khó khăn nhất.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Hoàng gia.

Khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, mở ra giai đoạn hợp tác mới năng động, toàn diện và hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kuwait (1976 - 2026), Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah và Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí định hướng đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quốc vương Kuwait tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tương xứng với quy mô, yêu cầu mới, chú trọng đẩy mạnh và tạo đột phá.

Chín lĩnh vực hợp tác trọng tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 9 lĩnh vực trọng tâm hợp tác trong thời gian tới, đó là: Tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, tích cực trao đổi đoàn cấp cao; đẩy mạnh trụ cột hợp tác về năng lượng, mở rộng hợp tác dầu khí; tạo đột phá trong quan hệ đầu tư; mong Quốc vương chỉ đạo Cơ quan đầu tư Kuwait tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM; thúc đẩy mạnh mẽ thương mại; đề nghị Quốc vương ủng hộ sớm đàm phán, ký kết FTA Việt Nam - GCC; sớm đàm phán Hiệp định bảo đảm an ninh lương thực và các dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, hợp tác phát triển các thiết bị quốc phòng lưỡng dụng, trong đó có thiết bị UAV, tham gia các triển lãm quốc phòng của nhau, hợp tác trong việc xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống; tăng cường hợp tác công an mạng; đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tăng cường hợp tác du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác lao động, văn hoá, thể thao, giáo dục đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với những tiềm năng và thế mạnh của mình, Việt Nam sẵn sàng cùng Kuwait tham gia đóng góp vào các nỗ lực chung thúc đẩy hoà bình và tái thiết ở khu vực Trung Đông.

Hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc thắt chặt sự tin cậy chính trị và tăng cường phối hợp, tham vấn trong các vấn đề khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường mời Quốc vương Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah thăm Việt Nam. Quốc vương vui vẻ nhận lời và mong muốn sớm thăm Việt Nam.