Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm ba nước Trung Đông – châu Phi, dự hội nghị G20

TPO - Sáng nay (16/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16-24/11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thực hiện chuyến công tác. Ảnh: VGP

Đoàn đại biểu chính thức tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân trong chuyến công tác có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường.

Quan hệ giữa Việt Nam và Kuwait, Algeria và Nam Phi đang trên đà phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với các đối tác cũng như với khu vực, hứa hẹn mở ra một giai đoạn hợp tác mới, chiến lược, sâu sắc và thực chất hơn.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam, sự ghi nhận, đánh giá cao của các đối tác, đặc biệt G20, về những thành tựu phát triển và những đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề chung của thế giới.