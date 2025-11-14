Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm Kuwait, Algeria, dự hội nghị G20 ở Nam Phi

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16 - 24/11, Bộ Ngoại giao thông báo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa - Chủ tịch G20 năm 2025.

Kuwait là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 7 thế giới với sản lượng đạt 3,15 triệu thùng/ngày, chiếm 7% lượng dầu cung cấp cho thế giới.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Kuwait năm 2024 đạt khoảng 7,3 tỷ USD, chủ yếu là nhập siêu dầu thô. Việt Nam xuất khẩu sang Kuwait các mặt hàng như thủy sản, rau quả, hạt điều, hạt tiêu, gỗ, phụ tùng, linh kiện…

Algeria là nền kinh tế lớn thứ 3 châu Phi, giàu tài nguyên dầu thô và khí đốt. Đây cũng là ngành kinh tế chính, chiếm khoảng 30% tổng thu nhập quốc nội (GNP).

Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Algeria khoảng 192,3 triệu USD, chủ yếu gồm cà phê, hạt tiêu, kim loại và hoá chất; nhập khẩu gần 6 triệu USD chủ yếu là rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu.

Hai nước đang có hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí.

Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, là một trong những nước dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại châu Phi. Nước này sản xuất khoảng 4 triệu tấn crôm/năm (chiếm 60% lượng giao dịch crôm trên thị trường thế giới), đứng đầu thế giới về xuất khẩu vàng, thứ hai thế giới về sản xuất platinum, thứ tư thế giới về sản xuất rượu vang.

Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 1,72 tỷ USD trong đó Việt Nam xuất khẩu khoảng 773 triệu USD.

Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD. Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8.865 triệu USD, đứng thứ 43 trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư của Việt Nam.

G20 là cơ chế có vai trò ảnh hưởng toàn cầu, có sự tham gia của tất cả các nước lớn và các nền kinh tế mới nổi có vai trò ngày càng tăng, nhất là trong thúc đẩy sự tham gia, tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu, qua đó góp phần định hình các quy chuẩn, nguyên tắc quản trị toàn cầu theo hướng ngày càng có lợi hơn cho các nước đang phát triển. G20 chiếm khoảng 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế.