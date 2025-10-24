Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Việt Nam - Nam Phi thúc đẩy hợp tác nghị viện thành trụ cột quan hệ song phương

Như Ý - Minh Hạnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 24/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa.

z7149763649062-ab60437cb50a3637f71c255e3afeefb5.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh: Nhật Minh)

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà nhân dân Nam Phi đã đạt được trong quá trình xây dựng đất nước hòa hợp, công bằng, phát triển và thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa và Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC), Nam Phi sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là nền kinh tế hàng đầu, là tiếng nói quan trọng ở châu lục cũng như trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Nam Phi, đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, then chốt của quan hệ song phương; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn nghị viện, nhất là các ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, trao đổi chuyên gia lập pháp, và đề nghị hai bên sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Nghị viện hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau và tổ chức các cuộc gặp song phương bên lề tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) và các nhóm nghị viện các nước Nam bán cầu, để cùng bảo vệ lợi ích của các quốc gia đang phát triển.

z7149763684971-6e423e4bf334a39048b68b7b56c7b0fb.jpg
z7149763501124-cd20c2d1f7744c8dff7e87eca50b294c.jpg
z7149763596070-3a7b255179c0c316c7e285b2f781df39.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Nhật Minh)

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi, bày tỏ vinh dự được tới thăm Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm.

Tổng thống Nam Phi vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ nghị viện hai nước, cho rằng việc thúc đẩy hợp tác nghị viện là nhân tố quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm và góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền ở mỗi nước.

z7149858104002-79db9a50654ca8b5e7d691d623f7270b.jpg
z7149858096629-357b28e3052d01e75b95d619a2c20d93.jpg
Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa và đại biểu dự phiên họp toàn thể của Quốc hội. (Ảnh: Nhật Minh)

Tổng thống Nam Phi khẳng định quyết tâm trong việc tăng cường hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan nghị viện, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và vị thế của hai nước; cho rằng khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, vai trò của cơ quan lập pháp hai nước có ý nghĩa thiết yếu nhằm bảo đảm các thỏa thuận hợp tác sẽ được thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc với Quốc hội Việt Nam, Tổng thống Nam Phi đã dự khán Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và tham quan Bảo tàng Quốc hội.

Như Ý - Minh Hạnh
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa #Việt Nam - Nam Phi #Ngoại giao nghị viện

