Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Tổng thống Nam Phi thăm chính thức Việt Nam

TPO - Chiều 23/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hoà Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm chính thức cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, chiều 23/10, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đã tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày 23 và 24/10/2025.

Tham dự Lễ đón chiều 23/10 có: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy; Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Chủ tịch nước Lương Cường chào đón Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa dẫn đầu Đoàn cấp cao Nam Phi thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. (Ảnh: Nhật Minh)

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Nhật Minh)

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Nhật Minh)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Nam Phi tới Việt Nam sau gần 20 năm, là dấu mốc lịch sử, góp phần thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất.

Việt Nam và Nam Phi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993. Trước đó, hai nước đã có quan hệ hợp tác, gắn bó từ những năm 1960.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) đã xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giành độc lập ở mỗi nước.

Trên nền tảng truyền thống quan hệ tốt đẹp, xuất phát từ nhu cầu và sự quan tâm, nỗ lực của hai bên, quan hệ giữa hai nước trong hơn 30 năm qua đã phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, giao lưu nhân dân.

Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Nam Phi là Đối tác vì Hợp tác và Phát triển (tương đương quan hệ Đối tác toàn diện) đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi.

Hai bên duy trì quan hệ tốt đẹp, có mức độ tin cậy chính trị cao, thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương và khu vực.

Về hợp tác kinh tế, Nam Phi hiện là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 1,72 tỷ USD.

Hai bên đang tích cực trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương thông qua trao đổi các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng, cùng phối hợp giải quyết vấn đề tiếp cận thị trường, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh, như khai thác khoáng sản, các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ dầu khí, năng lượng tái tạo, thủy sản...

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa có cuộc gặp hẹp, và tiếp đó dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Nhật Minh)

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Nhật Minh)