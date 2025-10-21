Tổng thống Nam Phi sắp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 – 24/10, Bộ Ngoại giao thông báo.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1993.

Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỷ USD. Thời gian tới, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, cơ khí, luyện kim, sắt thép, năng lượng tái tạo, dệt may, da giày, phân bón, thực phẩm chế biến, công nghiệp phụ trợ.

Tính đến tháng 7 năm nay, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD, đứng thứ 109 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,86 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

Hai nước từng phối hợp với Cộng hòa Guinea triển khai dự án hợp tác theo mô hình ba bên về nâng cao năng suất lúa và rau màu ở Guinea từ năm 2008 - 2014, trong đó Nam Phi tài trợ 6 triệu USD và Việt Nam cử 14 lượt chuyên gia và kỹ thuật viên nông nghiệp sang làm việc tại Guinea.

Hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Gần đây, Nam Phi ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025, Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027.