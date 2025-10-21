Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sắp thăm Việt Nam

Bình Giang
TPO - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng từ ngày 24 – 25/10, Bộ Ngoại giao thông báo.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao với chủ đề “Chống tội phạm mạng – Chia sẻ trách nhiệm – Hướng tới tương lai” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-26/10.

Lễ mở ký tại Hà Nội sẽ đặt nền móng cho một văn kiện toàn cầu của LHQ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, mang lại công cụ pháp lý cho tất cả các quốc gia thành viên để hợp tác phòng, chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu, tạo ra một diễn đàn mới để các quốc gia trực tiếp tương tác, trao đổi với nhau trong phòng chống tội phạm mạng, kể cả giữa các nước có khác biệt về hệ thống pháp lý.

