Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sắp đến Hà Nội

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng, cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

ap25267661934629.jpg
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao cho biết, Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ được tổ chức từ ngày 25 – 26/10 tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Dự kiến, trong khuôn khổ Lễ mở ký công ước sẽ diễn ra phiên thảo luận toàn thể cấp cao, các tọa đàm bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng.

Trong vai trò nước chủ nhà, Việt Nam mong muốn sự kiện trở thành một cột mốc mới trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương nói chung và hợp tác toàn cầu chống lại các mối đe dọa an ninh mạng nói riêng.

Công ước là văn kiện pháp lý đầu tiên của LHQ về tư pháp hình sự sau hơn 20 năm, được thiết kế để giải quyết các hình thức tội phạm mạng khác nhau vào thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.

Bình Giang
#Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc #Chống tội phạm mạng #Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng #Hà Nội #Lễ mở ký công ước #Hợp tác quốc tế chống tội phạm mạng #An ninh mạng toàn cầu #Chủ nghĩa đa phương #Việt Nam đăng cai sự kiện quốc tế #Pháp lý tư pháp hình sự về tội phạm mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục