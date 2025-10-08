Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội chuẩn bị đón hàng trăm đoàn quốc tế dự sự kiện quan trọng của Liên Hợp Quốc

Bình Giang - Như Ý
TPO - Cho đến nay, Chính phủ Việt Nam đã nhận được sự khẳng định của gần 100 quốc gia cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, đăng ký tham dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết thông tin này tại buổi họp báo quốc tế chiều ngày 8/10, về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao với chủ đề “Chống tội phạm mạng – Chia sẻ trách nhiệm – Hướng tới tương lai” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-26/10.

gen-o-cong-uoc-1.jpg
Đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Công an tại cuộc họp báo quốc tế chiều 8/10. Ảnh: Như Ý

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, lễ mở ký tại Hà Nội sẽ đặt nền móng cho một văn kiện toàn cầu của LHQ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, tương tự như Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC) ký năm 2000 và Công ước về chống tham nhũng (UNCAC) ký năm 2003.

Công ước hứa hẹn sẽ trở thành công cụ pháp lý cho tất cả các quốc gia thành viên để hợp tác phòng, chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu, tạo ra một diễn đàn mới để các quốc gia trực tiếp tương tác, trao đổi với nhau trong phòng chống tội phạm mạng, kể cả giữa các nước có khác biệt về hệ thống pháp lý.

Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam khẳng định vị thế, thể hiện trách nhiệm và thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng vì một không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

Việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước là bước đi cụ thể triển khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập và hợp tác quốc tế, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các chủ trương, chính sách quan trọng khác của đất nước.

gen-h-cong-uoc-5.jpg
gen-o-cong-uoc-4.jpg
gen-o-cong-uoc-7.jpg
Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại cuộc họp báo có sự tham dự của đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, phóng viên trong và ngoài nước. Ảnh: Như Ý

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết tình hình tội phạm mạng ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp về quy mô, tính chất, cũng như mức độ ảnh hưởng. Ước tính có khoảng 100.000 vụ tấn công mạng và sự cố mạng xảy ra trong năm qua.

Ông cũng cho biết, các nhóm tội phạm đang chuyển dần hình thái, từ các cuộc tấn công nhỏ lẻ, đơn giản sang có tổ chức, có tính quốc tế cao, nhằm vào hệ thống trọng yếu của quốc gia, các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tội phạm lừa đảo trên mạng diễn biến phức tạp, đặc biệt là những hoạt động có sự cấu kết, liên quan giữa các quốc gia, gây ra mối nguy hại, gây ảnh hưởng lớn đến các nước trên thế giới.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Bộ Công an đã triển khai nhiều biện pháp, thực hiện nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, phối hợp với cảnh sát, lực lượng thực thi pháp luật các quốc gia để cùng chung tay đấu tranh với các loại tội phạm này.

Sau khi được ký kết và phê chuẩn, Công ước LHQ về chống tội phạm mạng sẽ tạo ra hành lang pháp lý mới để các quốc gia trên thế giới hợp tác, chia sẻ thông tin về tội phạm mạng, phối hợp điều tra, xử lý tội phạm, xử lý tài sản và dẫn độ tội phạm.

Bình Giang - Như Ý
