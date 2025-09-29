Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thông điệp của Chủ tịch nước về Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng

Bình Giang
TPO - Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”, sẽ diễn ra từ ngày 25 – 26/10 tại Hà Nội. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường có thông điệp về sự kiện.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo các quốc gia và các tổ chức quốc tế đến Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình - để tham dự Lễ mở ký “Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng”, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” vào ngày 25 - 26/10.

Chủ tịch nước khẳng định, trong kỷ nguyên số, tội phạm mạng không chỉ là thách thức của riêng một quốc gia, mà còn là hiểm họa toàn cầu, đe dọa an ninh, ổn định chính trị, kinh tế và đời sống xã hội. Việt Nam luôn coi chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia, đồng thời tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng.

Việt Nam nhận thức rõ, với đặc tính không biên giới của không gian mạng, muốn chống tội phạm mạng hiệu quả phải thông qua đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia và thượng tôn pháp luật.

Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, các quốc gia dễ bị tổn thương, được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12/2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội, là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của toàn nhân loại.

“Chúng tôi mong muốn sự kiện này không đơn thuần chỉ là một thủ tục pháp lý, mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng”, Chủ tịch nước cho biết.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với sự tham gia và cam kết của các quốc gia, Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.

Bình Giang
#Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng #Chủ tịch nước Lương Cường #Công ước Hà Nội #Lễ mở ký Công ước Hà Nội

