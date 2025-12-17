Cho thôi việc nhân viên rút lại xăng từ xe khách hàng vì không chấp nhận chuyển khoản

Chủ cây xăng tại Lâm Đồng thừa nhận sự việc là lỗi của nhân viên và đã cho người này nghỉ việc.

Tại buổi làm việc, chủ cửa hàng xác nhận đoạn clip trên xảy ra tại cửa hàng.

Nhân viên cây xăng rút lại xăng đã bơm cho khách, sau khi khách không trả tiền mặt. Ảnh: MXH

Chủ cây xăng cho biết cửa hàng đã quán triệt với nhân viên việc chấp nhận thanh toán bằng cả tiền mặt và chuyển khoản.

Tuy nhiên, do thiếu sót trong khâu quản lý nhân viên nên nhân viên đã cư xử chưa tôn trọng khách hàng và dẫn đến phản ứng trên mạng xã hội.

Chủ cửa hàng này đã nhận thiếu sót, đồng thời tổ chức họp toàn bộ nhân viên để quán triệt lại việc nhận thanh toán cả tiền mặt và chuyển khoản khi khách hàng chi trả.

Đối với nhân viên trực tiếp liên quan đến vụ việc, cửa hàng đã cho thôi việc.

Trước đó, theo nội dung clip, một người đàn ông điều khiển xe máy vào cửa hàng xăng dầu Tiến Thành để đổ xăng. Sau khi nhân viên bơm xăng xong, khách hàng đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản.

Đáng chú ý, nhân viên cửa hàng đã dùng dụng cụ rút lại toàn bộ số xăng vừa bơm vào bình xe của khách và thách thức người dân kiện.

Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều.