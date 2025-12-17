Hà Nội: Chuyển đổi hơn 2.500m2 đất tại đường Khuất Duy Tiến làm dự án văn phòng, nhà ở

TPO - Hơn 2.500m2 đất tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án xây dựng hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành quyết định về việc cho Công ty cổ phần Xây dựng số 1 chuyển mục đích sử dụng 2.506,4m2 đất tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân để thực hiện Dự án xây dựng hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở.

Theo đó, UBND TP Hà Nội cho Công ty cổ phần Xây dựng số 1 chuyển mục đích sử dụng 2.506,4m2 đất tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân để thực hiện Dự án xây dựng Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở theo Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 4959/QĐ-UBND ngày 2/10/2025 của UBND TP Hà Nội gồm 2 nhà đầu tư (Công ty cổ phần Xây dựng số 1 và Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam).

Nút giao đường Khuất Duy Tiến

Vị trí, ranh giới khu đất được giới hạn tại Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Kiến trúc Việt lập tháng 6/2019, đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Chủ đầu tư được sử dụng đất với thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND TP ký quyết định; đối với người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài....