Phó Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình nạn nhân bị sạt lở ở Đà Nẵng

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm, tặng quà, động viên gia đình các nạn nhân mất tích và tử vong do sạt lở núi tại xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng, đồng thời mong người dân đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống

Ngày 20/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đến thăm, tặng quà, động viên gia đình 3 nạn nhân mất tích và tử vong do sạt lở núi tại xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng thiên tai ở xã biên giới Hùng Sơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với những mất mát, đau thương của các gia đình nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra ngày 14/11 vừa qua.

Vụ sạt lở làm đất đá từ sườn núi tràn xuống khu vực nương rẫy vùi lấp 3 người, đến nay mới tìm được 1 thi thể nạn nhân.

Hơn một tháng qua, chính quyền xã Hùng Sơn đã rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Hiện nhiều hộ đồng bào Cơ Tu vẫn tạm trú tại nhà văn hóa và trường học. Địa phương đang khẩn trương bố trí các khu tái định cư, hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở an toàn, ổn định lâu dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong người dân đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống, đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời, không để người dân thiếu lương thực trong thời gian sản xuất bị ảnh hưởng do thiên tai.

“Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực và các cơ chế chính sách phù hợp để người dân mất đất, mất nhà do sạt lở sớm dựng lại nhà, sớm khôi phục sản xuất. Sắp tới, Bộ đội Biên phòng hỗ trợ làm nhà sinh hoạt, làm nhà chống tránh sạt lở… bà con hãy đoàn kết, giúp đỡ nhau để sớm ổn định đời sống” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Ga Ry và thăm, tặng quà người có uy tín ở vùng cao biên giới Hùng Sơn.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đến thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Ga Ry và thăm, tặng quà người có uy tín ở vùng cao biên giới Hùng Sơn.