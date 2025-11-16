Đưa cảnh khuyển tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 9h30 sáng 14/11 tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), khi một ngọn đồi lớn đổ ập xuống vùi lấp nhiều khu vực, dòng bùn đất kéo dài từ đầu nguồn xuống suối hơn một km.

Vụ việc khiến 3 người dân đi làm rẫy mất tích, gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên thôn), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút (đều trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn). Sạt lở cũng vùi lấp hoàn toàn 5 nhà canh rẫy, gây hư hỏng 200m tuyến đường liên xã, làm thiệt hại khoảng 20ha lúa nước và hoa màu của người dân. Theo lãnh đạo xã, vụ sạt lở xảy ra hy hữu và bất ngờ, bởi trước đó đã có 3 ngày nắng ráo liên tục, người dân nghĩ đã an toàn nên trở lại nương rẫy thì sạt lở xảy ra.