Xã hội

Loạt thủy điện ở Đà Nẵng hạ mực nước hồ trước dự báo mưa lớn

Hoài Văn
TPO - Trước dự báo mưa lớn, nhiều thủy điện ở thành phố Đà Nẵng thông báo điều tiết hạ dần mực nước hồ chứa để đón lũ

Tối 15/11, Công ty thủy điện Sông Bung phát đi thông báo về việc tiếp tục vận hành điều tiết hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện Sông Bung 4. Thời điểm vận hành lúc 1h ngày 16/11, lưu lượng về hạ du dự kiến 150 – 1.500m3/s.

Mục đích vận hành là nhằm hạ dần mực nước hồ về mực nước 216m trước 9h ngày 17/11 để tăng cường khả năng giảm lũ cho hạ du.

a1e40e9bcc1741491806.jpg
Loạt thủy điện ở Đà Nẵng sẽ vận hành điều tiết mực nước để đón lũ.

Công ty Cổ phần thủy điện A Vương cũng thông báo vận hành điều tiết từ 1h ngày 16/11, lưu lượng xả về hạ du 70-3503/s. Theo đơn vị, việc này nhằm hạ dần mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất 370m trước 9h ngày 17/11.

Công ty thủy điện Sông Tranh thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 về hạ du với lưu lượng dự kiến 220 – 1500m3/s, nhằm hạ dần mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, từ đêm nay 15/11 đến hết ngày 17/11, tại các xã, phường vùng đồng bằng và trung du thành phố Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to, phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 300mm. Các xã, phường vùng núi phía nam có mưa to, mưa rất to từ150 - 300mm, có nơi trên 400mm. Các xã, phường vùng núi phía bắc có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 200mm, mưa lớn với cường suất trên 150mm/3h.

Cảnh báo từ đêm 17/11 đến hết đêm 18/11 tiếp tục có mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80 - 200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn vùng đồng bằng và vùng núi phía tây bắc cấp 1, vùng núi phía nam cấp 2; Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị...

Hoài Văn
