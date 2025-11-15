Tin mới nhất vụ sạt lở khiến 3 người mất tích ở Đà Nẵng

TPO - Tận thấy hiện trường vụ sạt lở tại xã Hùng Sơn, ông Trần Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận, sạt lở quá khủng khiếp, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm người mất tích, tuy nhiên phải tuyệt đối đảm bảo an toàn.

Ngày 15/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng trực tiếp đến hiện trường điểm sạt lở khiến 3 người mất tích tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tại hiện trường vụ sạt lở khiến 3 người mất tích ở xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 9h30 sáng ngày 14/11, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước khoảng 250m. Mảng đồi lớn đổ ập xuống vùi lấp nhiều khu vực, dòng sạt lở kéo dài từ đầu nguồn xuống suối hơn 1km.

Vụ việc khiến 3 người dân đi làm rẫy mất tích, gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên thôn), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút (đều trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn). Sạt lở cũng vùi lấp hoàn toàn 5 nhà canh rẫy, gây hư hỏng 200m tuyến đường liên xã, làm thiệt hại khoảng 20ha lúa nước và hoa màu của người dân.

Theo lãnh đạo xã, vụ sạt lở xảy ra hy hữu và bất ngờ, trước đó đã có 3 ngày nắng ráo liên tục, người dân nghĩ đã an toàn nên trở lại nương rẫy thì sạt lở xảy ra.

Tận thấy hiện trường vụ sạt lở ông Hưng nhìn nhận, điểm sạt lở rất lớn và liên tục chứ không chỉ dừng lại một lần, đe dọa an toàn gần 700 người dân.

Chính quyền cùng các lực lượng có liên quan đã khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, dù đã triển khai nhiều thiết bị, máy móc và lực lượng cứu hộ nhưng hiện trường 3 người mất tích vẫn chưa thể tiếp cận được.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 3 xe máy đào, hơn 150 cán bộ ứng cứu và 3 chó nghiệp vụ sẵn sàng công tác ứng cứu. Tuy nhiên, điểm sạt lở vẫn còn nhiều hiểm họa đang rình rập, thời tiết dự báo tiếp tục mưa, vì vậy các lực lượng gặp rất nhiều khó khăn.

Hai ngày qua, điểm sạt lở tại xã Hùng Sơn tiếp tục diễn biến phức tạp. Không chỉ sạt lở, các ngọn núi khác còn xuất hiện vết nứt nguy hiểm. Địa phương khẩn trương di dời gần 700 người dân đến nơi an toàn.

Ông Trần Nam Hưng (thứ 2 từ trái sang) tại hiện trường vụ sạt lở.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện và thiết bị chuyên dụng, bố trí sẵn sàng nhằm triển khai công tác tìm kiếm, tiếp cận và tìm kiếm các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, thời tiết tại xã Hùng Sơn đang diễn biến xấu và khả năng sắp có mưa lớn nên công tác cứu hộ, khắc phục sạt lở gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng thận trọng, lên phương án ứng cứu phù hợp, vừa hiệu quả vừa đảm bảo an toàn “Lưu ý phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng ứng cứu, không để thiệt hại thêm về người và tài sản” – ông Hưng nhấn mạnh.