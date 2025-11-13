Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hoài Văn
TPO - Tuyến kè An Lương có nhiệm vụ bảo vệ khu dân cư 2 thôn Thuận An và An Lương. Tuy nhiên, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28 – 31/10, tuyến kè đã bị sóng lớn đánh vỡ, nhiều đoạn bị phá hủy hoàn toàn. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Ngày 13/11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở kè An Lương (xã Duy Nghĩa).

sat-lo-bo-ke-an-luong.jpg
Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở kè An Lương.

Theo quyết định, phạm vi khắc phục khẩn cấp có chiều dài hơn 1,5 km, thuộc đoạn bờ kè sông Thu Bồn kéo dài từ chân cầu Cửa Đại đến cửa biển.

Tuyến kè An Lương được xây dựng từ năm 2006 và hoàn thành năm 2007, có nhiệm vụ bảo vệ khu dân cư 2 thôn Thuận An và An Lương. Tuy nhiên, trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28 – 31/10, tuyến kè đã bị sóng lớn đánh vỡ, nhiều đoạn bị phá hủy hoàn toàn.

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng, chính quyền xã Duy Nghĩa đã khẩn trương di dời 64 hộ dân với hơn 230 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, lập chốt túc trực theo dõi diễn biến sạt lở.

UBND TP Đà Nẵng giao quân đội và công an phối hợp địa phương triển khai sơ tán, khắc phục tạm thời và đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngành chức năng huy động nguồn lực, phương tiện và kinh phí để triển khai biện pháp ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, hiện sóng lớn vẫn tiếp tục ăn sâu vào bờ, nguy cơ sạt lở lan rộng nếu không được gia cố kịp thời.

Theo thống kê, trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đoạn bờ kè An Lương bị sạt lở gần 1km, với khối lượng đất đá, bê tông bị khoét sâu hơn 1.000 m³, đe dọa trực tiếp đến hơn 500 hộ dân sinh sống ven sông Thu Bồn. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương khảo sát, đề xuất phương án gia cố khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra.

Hoài Văn
