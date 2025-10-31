Cõng lương thực tiếp tế vùng sạt lở bị cô lập ở Đà Nẵng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hoài Văn
Duy Quốc
TPO - Lực lượng chức năng vượt gần chục km đường rừng sạt lở cõng lương thực tiếp tế cho bà con bị cô lập do mưa lũ

Chiều 31/10, ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, đang dẫn đoàn lội bộ cõng lương thực vào tiếp tế cho bà con vùng bị cô lập do mưa lũ, sạt lở.

cong-luong-thuc-qua-vung-sat-lo.jpg
Lực lượng chức năng xã Trà Tân lội bộ cõng lương thực vào tiếp tế cho bà con vùng bị cô lập do mưa lũ, sạt lở.
Clip: Lực lượng chức năng xã Trà Tân cõng lương thực vào vùng sạt lở

Những ngày qua mưa lớn khiến nhiều tuyến đường của xã sạt lở nghiêm trọng, việc tiếp cận địa bàn các thôn khó khăn. Sáng ngày 31/10 xã đã thành lập 4 đoàn công tác do Bí thư, Chủ tịch và lãnh đạo UBND xã đến 4 thôn bị ảnh hưởng để trực tiếp hỗ trợ cấp phát lương thực thực phẩm và thuốc men, khám bệnh cho bà nhân dân.

Đặc biệt, thôn Sông Y với 172 hộ/ 686 người bị cô lập hoàn toàn từ ngày 27/10. Sự xuất hiện cứu kịp thời của đoàn công tác khiến bà con phấn khởi, vui mừng.

nguoi-dan-that-than-sat-con-lu-du.jpg
Ông Trần Văn Hán (nóc Ông Yên) thất thần bên ngôi nhất của mình sau mưa lũ

Lãnh đạo xã Trà Tân, chia sẻ, lúc khó khăn này bà con rất cần sự đồng hành sát cánh từ chính quyền nên bằng mọi cách phải về với bà con nhằm động viên tinh thần và chia sẻ sự mất mát, thiệt hại, đặc biệt là các gia đình có nhà bị trôi và sạt lở hoàn toàn, thực hiện phương châm không để nhân dân thiếu ăn.

khan-cap-den-voi-ba-con-vung-sat-lo.jpg
tiep-te-luong-thuc-noi-sat-lo-co-lap.jpg
tra-tan.jpg
van-chuyen-luong-thuc-vao-vung-sat-lo.jpg
Vượt sạt lở chuyển lương thực tiếp tế cho bà con cô lập vì sạt lở
bi-thu-xa-tra-tan-tiep-te-luong-thuc-cho-ba-con.jpg
Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cùng đoàn vượt đường lũ chia cắt về với bà con bị cô lập sau lũ.
kham-benh-ba-con-tra-tan.jpg
kham-benh-cho-ba-con.jpg
Khám bệnh cho bà con

Lãnh đạo UBND xã Trà Tân cho biết, hiện nay tại dốc Đá Đen giáp ranh giữa xã Trà Tân (Trà Giác cũ) và xã Trà Giáp đang có điểm sạt lở với khối lượng đất đá hàng chục ngàn mét khối. Tuy nhiên chỉ có 1 xe xúc lật của quân đội đang làm nhiệm vụ nên dự kiến phải mất 3 ngày mới có thể thông tuyến được. Chính quyền xã đã đề nghị Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố chi viện xe máy múc lật để hỗ trợ.

sat-lo-tra-tan.jpg
Sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Tân.

"Dự kiến trong những ngày đến sẽ tiếp tục mưa lớn kéo dài, để kịp thời cứu chữa nhân dân, người gặp nạn ở khu vực các xã Nam Trà My (cũ), Trà Tân, Trà Giáp, xã đã đề nghị thành phố xem xét trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở cao, chia cắt dài ngày có thể thành lập Trạm Quân y dã chiến hoặc hỗ trợ lực lượng y tế, cơ số thuốc, phương tiện, vật tư y tế cho các Trạm y tế xã để kịp thời cứu chữa nhân dân, người bị nạn" - ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho hay.

Hoài Văn
Duy Quốc
#Đà Nẵng #sạt lở #tiếp tế #bà con vùng lũ #cứu trợ #mưa lũ #công tác xã hội #Trà Tân

