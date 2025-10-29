Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đà Nẵng: 5 người bị thương do sạt lở nhưng không thể chuyển lên tuyến trên

Hoài Văn
TPO - 5 nạn nhân bị thương được sơ cứu tại Trạm y tế xã Trà Tân, trong đó có 3 trường hợp tiên lượng nặng nhưng đường sá sạt lở giao thông tắc nghẽn không thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên

Tối 29/10, ông Lê Minh Chiến - Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, có 3 trong số 5 nạn nhân vụ sạt lở hiện chuyển biến nặng nhưng đường tắc không thể di chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

nan-nhan-vu-sat-lo-dat.jpg
Nạn nhân vụ sạt lở đất ở Trà Giáp được đưa đến trạm y tế xã Trà Tân để sơ cứu
Đưa các nạn nhân vụ sạt lở đến trạm y tế xã Trà Tân

Theo đó, lúc 17h30 hôm nay (29/10), Trạm Y tế xã Trà Tân tiếp nhận 5 nạn nhân bị chấn thương do sạt lở trong đó có 3 trường hợp tiên lượng nặng.

Các nạn nhân được lực lượng cứu hộ tại chỗ chuyển từ xã Trà Giáp - nơi đang sạt lở và bị cô lập ra đến trạm y tế để sơ cứu ban đầu.

"Hiện nay hai trường hợp nặng không thể trụ đến sáng mai. Tuy nhiên thời điểm này, quốc lộ sạt lở ách tắc nhiều điểm, địa phương xin hỗ trợ khẩn cấp từ thành phố" - Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho hay.

3889187261933793116-576.jpg
Sạt lở nghiêm trọng tại tuyến quốc lộ 40B.
sat-lo-a-vuong.jpg
Hỗ trợ di dời người dân vùng sạt lở xã A Vương.

Trong khi đó, tại xã biên giới A Vương, ông Bríu Quân – Chủ tịch UBND xã cho biết, sạt lở liên tiếp xảy ra trên địa bàn. Theo ông Bríu Quân, lực lượng xung kích vừa di dời 19 hộ/64 nhân khẩu sinh sống dọc đường Hồ Chí Minh do bị sạt lở đất, vận chuyển đồ đạc giúp bà con thì xuất hiện điểm sạt lở khác ngay cạnh. Tình trạng sụt lún, đất đá trôi xuống mặt bằng khu dân cư rất lớn.

Hoài Văn
