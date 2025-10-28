Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Video

Google News

Clip: Công nhân lái máy múc được cứu thoát hy hữu khỏi lũ bùn ở Đà Nẵng

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một công nhân điều khiển máy múc khắc phục điểm sạt lở thì bất ngờ đồi sạt, đất đá ào ào đổ xuống cuốn trôi cả người và phương tiện. May mắn lực lượng chức năng và người dân kịp thời phát hiện kịp ứng cứu.

Chiều 28/10, lãnh đạo UBND xã Trà Đốc (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa kịp thời cứu tài xế xe múc bị sạt lở vùi lấp.

avatar-of-video-6060529.png
Người lái máy múc được lôi lên trong đống sình đất sạt lở.
Clip kịp thời cứu công nhân bị sạt lở vùi lấp.

Trước đó khoảng 15 giờ 50 cùng ngày, người này đang điều khiển xe múc để khắc phục sạt lở trên tuyến đường Đông Trường Sơn (thuộc địa phận thôn 2, xã Trà Đốc) thì bất ngờ xảy ra sạt lở, khối lượng lớn đất đá đổ ập đẩy người và phương tiện xuống lưu vực Sông Tranh.

Rất may trong quá trình bị cuốn trôi, nam công nhân bị mắc lại trên bờ. Lực lượng chức năng và người dân phát hiện kịp thời ứng cứu, kéo anh lên khỏi vũng sình lầy rồi đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu.

Một người chứng kiến sự việc đã quay clip. Clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng và người dân kéo người đàn ông toàn thân lấm lem bùn đất được đưa lên từ vũng sình đất sạt lở khiến nhiều người không khỏi thót tim, rồi vỡ oà xúc động vì thấy anh còn sống.

c0342094f7337a6d2322.jpg
Nạn nhân được đưa đến trạm y tế để sơ cứu.

Chính quyền cho biết trên địa bàn đang mưa lớn, sạt lở nhiều điểm, lực lượng chức năng đang tìm cách để đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế để chăm sóc, điều trị.

Hoài Văn
#sạt lở đất Đà Nẵng #cứu hộ đất đá #công nhân gặp nạn #đà nẵng sạt lở #cứu hộ tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục