Xã hội

Clip: Kinh hoàng đồi sạt cuốn đất đá, cây cối ầm ầm đổ xuống quốc lộ

Hoài Văn
TPO - Vụ sạt lở kinh hoàng, một phần quả đồi sạt lở khiến đất đá, cây cối tràn xuống cùng dòng nước lũ cuồn cuộn cắt ngang quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân, TP Đà Nẵng khiến nhiều người khiếp sợ.

Một vụ sạt lở kinh hoàng vừa xảy ra chiều nay 28/10 tại thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân (TP Đà Nẵng).

Một phần quả đồi đổ ập cùng với dòng lũ cuồn cuộn cắt ngang quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân. Ảnh cắt từ clip
Người dân chứng kiến đã quay lại clip cảnh sạt lở kinh hoàng. Hình ảnh cho thấy khối lượng lớn đất đá từ quả đồi đổ ập xuống, cùng với dòng lũ ầm ầm tràn xuống đường như thác cắt ngang quốc lộ 40B. Cạnh đó cả dãy xe ô tô xếp hàng dừng, nhiều người hoảng hốt la hét khi chứng kiến cảnh sạt lở kinh hoàng.

Theo lãnh đạo xã Trà Tân, điểm sạt lở này thuộc thôn Trà Giác, xã Trà Tân. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều nay 28/10, không gây thiệt hại về người.

Mưa lớn khiến các địa phương miền núi của thành phố Đà Nẵng xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở. Nhiều tuyến đường vùng cao bị sạt lở nghiêm trọng gây tê liệt giao thông, cô lập một số nơi.

Hoài Văn
#sạt lở Đà Nẵng #quốc lộ 40B #đất đá sạt lở #Trà Tân #đà Nẵng thiên nhiên #Trà Tân #Trà Leng #miền núi #mưa lũ #Đà Nẵng

