Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nước lũ nhấn chìm hơn 66.800 nhà dân ở Đà Nẵng, mưa lớn chưa có dấu hiệu giảm

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đến sáng 29/10, mưa lũ nhấn chìm hơn 66.800 nhà dân tại Đà Nẵng, trong khi mực nước tại các sông trên địa bàn thành phố vẫn ở mức báo động 3, mưa lớn chưa có dấu hiệu giảm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có 66.813 hộ dân bị ngập do mưa lớn.

10 xã bị cô lập hoàn toàn là các xã Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận.

606616965034468082-9182.jpg
Các làng mạc ở vùng hạ du chìm trong biển nước

29 xã, phường bị ngập nặng là Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Bà Nà; Thạnh Mỹ, Phước Trà; Việt An, Sơn Cẩm Hà; Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh; Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Nam Phước, Phường An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông , Duy Nghĩa, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc.

Các lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán 15.886 dân đến nơi an toàn.

4ac4747d49dfc4819dce.jpg
64c6707a4dd8c08699c9.jpg
Đội SOS Đà Nẵng vượt lũ xuyên đêm hỗ trợ đưa cháu bé sốt cao co giật đến bệnh viện.

Thống kê nhanh đến sáng 29/10, mưa lũ đã khiến 2 người chết, 3 người mất tích, 11 người bị thương.

Có 13 ngôi nhà bị sập, 44 nhà hư hỏng, hàng nghìn gia súc, gia cầm chết trôi, hàng loạt tuyến đường bị sạt lở hư hỏng.

sat-lo2.jpg
sat-lo-7931.jpg
Sạt lở khắp nơi ở miền núi

Hiện nay, mực nước thượng lưu sông sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên trở lại, hạ lưu các sông dao động ở mức trên BĐ3. Mực nước lúc 1 giờ ngày 29/10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 10,17m - trên BĐ3 1,17m; Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 16,6m - trên BĐ3 1,6m; tại Giao Thủy ở mức 9,43m - trên BĐ3 0,62m; tại Câu Lâu ở mức 5,2m - trên BĐ3 1,2m; tại Hội An ở mức 3,11m - trên BĐ3 1,11m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh; đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,25m - trên BĐ3 1,25m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động ở trên BĐ3 từ 1,2 - 1,35m

Hoài Văn
#đà nẵng #ngập lụt #thiệt hại #mưa lớn #cứu hộ #người mất tích #thiên tai #cứu trợ

Xem thêm

Cùng chuyên mục