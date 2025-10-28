Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đà Nẵng: Ghe chở 9 người đi bị lật úp, 1 người mất tích

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ghe chở 9 người đi đám tang trên đường trở về thì gặp dòng nước xoáy lật úp, 8 người được cứu, 1 nạn nhân hiện vẫn đang mất tích.

Tối 28/10, trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe, một người hiện vẫn đang mất tích.

Thông tin ban đầu, lúc 16 giờ 30 cùng ngày, chiếc ghe chở 9 người đang trên đường đi đám tang về thì gặp nạn ở vùng nước chảy xiết tại khu vực phường Điện Phương cũ (nay là phường Điện Bàn).

Ngay khi nhận tin, lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực cứu hộ, tìm kiếm người gặp nạn. Đến 18 giờ 30 phút, 8 người đã được cứu, tình trạng sức khỏe bình thường. Một nạn nhân vẫn đang mất tích.

Hiện trong điều kiện trời tối, nước lũ vẫn dâng cao chảy xiết cùng với mưa lớn nên công tác tìm kiếm vô cùng khó khăn.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #lật ghe #tai nạn nước #cứu hộ #mất tích #đám tang #thời tiết xấu

