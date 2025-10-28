Cầu Câu Lâu trên Quốc lộ 1 nguy cơ bị cuốn trôi, Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo khẩn

TPO - Chiều 28/10, lũ trên các sông trên địa bàn Đà Nẵng đang lên trở lại gây ngập, chia cắt nhiều khu vực. Trong đó, chính quyền đang lo ngại việc thủy điện phía thượng nguồn xả lũ, khiến mực nước sông lên cao, cầu Câu Lâu trên Quốc lộ 1A có nguy cơ bị cuốn trôi.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chiều 28/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã họp khẩn chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở trên địa bàn. Tại buổi làm việc các sở ngành đã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ và ứng phó với thiên tai trong ngày.

UBND TP Đà Nẵng họp chỉ đạo ứng phó mưa lũ, sạt lở.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Cơ quan khí tượng thủy văn đã thông tin diễn biến phức tạp của thời tiết đến chính quyền và người dân để chủ động ứng phó. Hiện nay, lũ trên các sông chủ yếu là hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn đang lên trở lại. Các sở ngành, địa phương, đơn vị đã được yêu cầu tập trung lực lượng, nhân lực, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết để ứng phó và ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp.

Nước lũ dâng cao ở khu vực cầu Câu Lâu. Ảnh: Nguyễn Thành

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết: Nước sông Thu Bồn lên nhanh đã khiến nhiều khu vực ven sông ngập sâu, người dân đã được di dời kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ông Nam cho biết: Hiện nay, ngành xây dựng lo ngại cầu Câu Lâu đang có nguy cơ bị nước lũ "thổi bay" nếu nước tiếp tục dâng cao. Trong khi các thủy điện thượng nguồn đã "no nước" không thể ngừng xả lũ về hạ du.

"Cầu Câu Lâu cần giảm mức độ nước dâng, giảm tác động dòng chảy. Nếu nước dâng ngập cầu nguy cơ rất lớn", ông Nam cho biết.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lập tức yêu cầu Sở Xây dựng cần khẩn trương tính toán mọi tình huống, trong đó có tình huống xấu nhất có thể xảy ra, để chủ động ứng phó, không lúng túng khi sự cố xảy ra. Cần thiết triển khai các giải pháp tạm thời để giữ an toàn cho cầu Câu Lâu.

Cầu Câu Lâu giữa mênh mông nước. Ảnh: Nguyễn Thành

Đồng thời, đề nghị công bố khẩn cấp các tuyến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, triển khai các biện pháp khắc phục và an toàn giao thông đi lại cho người dân. Cùng với đó, cấp ngay 10 tỷ đồng theo kiến nghị của Sở Xây dựng để có nguồn ngân sách thực hiện công tác ứng phó, khắc phục cấp bách.

Ông Trần Nam Hưng cho biết: Theo báo cáo hiện nay các thủy điện thượng nguồn đang xả lũ. Trong đó Thủy điện Sông Tranh 2 xả quá lớn. "Chúng tôi đã yêu cầu các hồ thủy điện xả lũ đúng quy trình, lưu lượng đến và lưu lượng xả phải bằng nhau", ông Hưng cho biết.

Liên quan đến quy trình vận hành hồ chứa, ông Hưng cho biết: Thời tiết ngày càng phức tạp, nên cần đánh giá lại quy trình điều tiết hồ chứa, cần phải xem lại có còn phù hợp với bối cảnh và diễn biến của thời tiết hiện nay. Nếu không phù hợp cần có sự xem xét, điều chỉnh để giảm tác động cho hạ du.