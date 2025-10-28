Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vụ 8 người ngạt khí trong phòng kín ở Đà Nẵng: 4 người tử vong

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP Đà Nẵng thông tin đã có 4 người tử vong trong vụ cả gia đình ngạt khí do chạy máy nổ phát điện để trong phòng xảy ra tại xã Điện Bàn Tây.

Chiều 28/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn khi mưa lũ đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Thông tin nhanh tại cuộc họp liên quan đến vụ ngạt khí đau lòng tại xã Điện Bàn Tây, đại diện Công an TP Đà Nẵng cho biết: Đã có 4 người tử vong, 4 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

dua-nan-nhan-ngat-khi-di-cap-cuu.jpg
Người dân và cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại một ngôi nhà ở thôn Phong Thử xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) có 8 người, gồm 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ đã bị ngất xỉu do ngạt khí khi sử dụng máy nổ phát điện trong lúc khu vực đang mất điện.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Nguyễn Thành
#Ngạt khí #Đà Nẵng #Điện Bàn Tây

Xem thêm

Cùng chuyên mục