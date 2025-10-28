Đà Nẵng: 8 người trong gia đình ngạt khí nguy kịch trong mưa lũ, 1 người đã tử vong

TPO - Bị mất điện do mưa lũ, một gia đình sử dụng máy phát điện để dùng không may bị ngạt khí, 8 người được đưa đi cấp cứu

Ngày 28/10, ông Võ Như Phong - Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây TP Đà Nẵng cho biết, vừa xảy ra vụ ngạt khí tại thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây khiến 8 người đang phải đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng và người dân đưa các nạn nhân bị ngạt khí đi cấp cứu

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại một ngôi nhà ở thôn Phong Thử có 8 người (gồm 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) bị ngất xỉu do ngạt khí khi sử dụng máy nổ phát điện trong lúc khu vực đang mất điện.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, trong số 3 nạn nhân cấp cứu ở Bệnh viện Cẩm Lệ thì đã có 1 người tử vong, 2 người còn lại đang được chuyển đến Bệnh viện Quân y C17. 5 người khác được đưa vào Bệnh viện Tâm Trí cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.