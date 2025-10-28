Đà Nẵng cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Vu Gia - Thu Bồn

TPO - Đến thời điểm hiện tại, mực nước sông Vu Gia - Thu Bồn đã vượt mức báo động 3 (BĐ3). Với dự báo mưa to, mưa rất to đến hết đêm 29/10, lũ trên các sông ở Đà Nẵng có thể đạt đỉnh.

Theo bản tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung bộ phát lúc 3h30 ngày 28/10, mực nước trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) đang lên.

Đà Nẵng cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Vu Gia - Thu Bồn. Ảnh: G.T

Thượng lưu sông Thu Bồn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Mực nước ghi nhận vào lúc 1h sáng 28/10 tại sông Vu Gia ở Hội Khách là 17,81m (trên BĐ3 1,31m); tại Ái Nghĩa là 10,14m (trên BĐ3 1,14m).

Mực nước Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 17,84m (trên BĐ3 2,84m); tại Giao Thủy ở mức 9,79m (trên BĐ3 0,99m); tại Câu Lâu ở mức 5,15 (trên BĐ3 1,15m); tại Hội An ở mức 3,06m (trên BĐ3 1,06m).

Sông Hàn tại Cẩm Lệ ghi nhận mực nước 1,93m (dưới BĐ2 0,07m); Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 2,24m (trên BĐ2 0,04m).

Phố cổ Hội An chìm trong biển nước khi mực nước sông dự báo vượt mức BĐ3 1,25m.

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ đạt đỉnh và xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 10,3m (trên BĐ3 1,3m - thấp hơn lũ đặc biệt lớn năm 2007 0,06m; cao hơn năm 2017 0,19m), tại Cẩm Lệ lên ở mức trên BĐ3.

Sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt đỉnh lũ 5,35m (trên BĐ3 1,35m); tại Hội An là 3,25m (trên BĐ3 1,25m). Sông Tam Kỳ lên mức trên BĐ2.

Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các sông xuống chậm, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức trên BĐ2; hạ lưu sông Thu Bồn xuống mức BĐ3/trên BĐ3; sông Hàn tại Cẩm Lệ xuống dưới BĐ2; sông Tam Kỳ xuống dưới BĐ1.

Nhiều xã trên địa bàn Đà Nẵng ngập sâu từ đêm 26/10.

Người dân đỗ xe ô tô ở khu vực cầu Cẩm Kim (phường Hội An) để tránh ngập lụt.

Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng...

Trong 24h qua, tại các xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1h ngày 27/10 đến 1h ngày 28/10 ở khu vực đồng bằng phổ biến từ 80-180mm, vùng núi từ 250-420mm, có nơi cao hơn như Hiệp Đức 481,2mm; Nông Sơn 625,2mm.

Cầu treo đi nóc Ông Dũng (xã Trà Giáp) bị sụp lún.

Dự báo từ sáng sớm nay đến hết đêm 29/10, tại các xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phía Bắc phổ biến 120-250mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150mm/3h ở vùng núi.

Đến 17h ngày 27/10, Đà Nẵng đã tiến hành sơ tán 785 hộ/2.896 khẩu tại những khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở các xã miền núi, xã biên giới; những khu vực ngập sâu ở các xã đồng bằng. Nhiều tuyến quốc lộ (14B, 40B), các tuyến đường tỉnh... bị sạt lở, chia cắt do nước lũ.