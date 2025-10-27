Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng: Loạt điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh chưa thể khắc phục

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đến chiều 27/10, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận Đà Nẵng để khẩn trương thông lại tuyến giao thông huyết mạch này.

Nỗ lực khắc phục sạt lở đường Hồ Chí Minh ở xã miền núi Bến Giằng, TP Đà Nẵng.

Theo ghi nhận của phóng viên, đường Hồ Chí Minh đoạn từ xã Bến Giằng lên xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) bị sạt lở đã khiến giao thông đình trệ, ùn tắc. Trong mưa lớn, CSGT và các lực lượng chức năng dầm mưa để phân luồng giao thông, chỉ huy phương tiện khẩn trương đào múc, thông đường trở lại.

Đến chiều 27/10, đoạn qua xã Bến Giằng có 4 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Hàng ngàn khối đất đá từ taluy dương của tuyến đường đã đổ ập xuống, lấp mặt đường. Nhiều điểm sạt lở nhỏ do đường chưa thông nên chưa tiếp cận được.

Trong khi đó, đường Hồ Chí Minh qua xã Phước Năng ở khu vực đèo Lò Xo hàng ngàn mét đất đá sạt lở vẫn chưa thể khắc phục xong, giao thông tạm thời bị gián đoạn.

2142851277816898584-1-1960.jpg
Một điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua xã Bến Giằng đang được khắc phục.

Ông Phạm Văn Thường, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng cho biết: Dự kiến đến chiều tối nay đường Hồ Chí Minh ở địa phận Đà Nẵng sẽ thông tuyến đến xã Khâm Đức.

Riêng đoạn qua đèo Lò Xo (xã Phước Năng) có điểm sạt lở lớn xảy ra từ đêm qua với hàng triệu m3 đất, kéo dài 300m mặt đường. Đến trưa nay đã giải tỏa được gần 100m.

Hiện nay, đơn vị đã huy động toàn bộ phương tiện để thông tuyến, phấn đấu đến sáng mai sẽ thông tuyến, giải tỏa ách tắc giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), từ 15h ngày 26/10 đến 7h ngày 27/10, khu vực Đà Nẵng và Quảng Ngãi xuất hiện mưa rất to trên diện rộng; các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk cũng có mưa vừa, có nơi mưa lớn, gây ảnh hưởng nặng nề đến kết cấu hạ tầng và giao thông đường bộ. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh, hiện có 7 vị trí tắc giao thông hoàn toàn do sạt lở taluy dương.

