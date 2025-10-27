Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lũ kinh hoàng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Nguyễn Thành - Ngọc Văn
TPO - Sáng nay, một đợt lũ kinh hoàng tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan đoạn qua địa phận Huế. Trong lúc đó tại địa phận Đà Nẵng, mặt đường cao tốc xuất hiện vết nứt kéo dài hàng chục mét.

Sáng 27/10, cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa phận Huế lũ tràn về ào ạt. Theo đó, tại Km12, thác nước ào ạt chảy xuống từ taluy dương tống bay mọi thứ. Tại Km14, dòng nước lũ ào ạt tràn qua làm giao thông tê liệt hoàn toàn. Cơ quan chức năng thông báo dừng lưu thông qua tuyến cao tốc này.

Lũ kinh hoàng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Trong khi đó, tại địa phận Đà Nẵng, đoạn Km50 xảy ra sự cố nứt mặt đường, vệt nứt rộng khoảng 2cm, kéo dài hàng chục mét dọc theo mặt đường nhựa.

Đoạn km50 xảy ra sự cố nứt mặt đường.

Theo ghi nhận, phía taluy âm của cao tốc La Sơn – Túy Loan là đường ĐT601. Còn taluy âm của đường ĐT601 nằm sát bờ sông. Do nước sông dâng cao, chảy xiết khiến taluy âm tuyến ĐT601 sạt lở, mặt đường nghiêng hẳn về phía lòng sông, uy hiếp an toàn công trình cao tốc.

Theo Ban điều hành dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đơn vị đang theo dõi sát tình trạng sạt lở này để có phương án xử lý. Đồng thời, phối hợp với CSGT tổ chức phân luồng, tạm dừng phương tiện lưu thông qua cao tốc để đảm bảo an toàn.

Nguyễn Thành - Ngọc Văn
