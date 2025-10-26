Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học sinh Huế lại nghỉ học để phòng tránh mưa lũ

Ngọc Văn
TPO - Từ sáng 27/10, hơn 294.000 học sinh trên địa bàn TP Huế tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn trước diễn biến mưa lũ phức tạp. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, học sinh toàn thành phố phải tạm dừng đến trường do thời tiết xấu.

Tối 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế phát thông báo khẩn đến toàn bộ các trường học trên địa bàn, yêu cầu cho học sinh nghỉ học trong ngày 27/10.

hs-nghi-hoc-17.jpg
Mưa lớn gây ngập lụt kéo dài khiến nhiều trường học﻿ tại Huế phải cho học sinh nghỉ học trong những ngày qua.

Thông báo được đưa ra vào thời điểm tại Huế lại tiếp diễn mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông dâng cao, hồ chứa thủy điện tăng cường suất điều tiết nước về hạ du, nhiều khu vực nguy cơ bị ngập úng, chia cắt, giao thông đi lại tiềm ẩn nguy hiểm.

Trước tình hình này, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Huế, Sở GD&ĐT thành phố đã đề nghị các trường, cơ sở giáo dục chủ động triển khai biện pháp bảo vệ cơ sở vật chất, đồng thời thông tin kịp thời đến phụ huynh, học sinh về lịch nghỉ học và phương án ứng phó mưa lũ.

Trước đó, ngày 22/10, toàn TP Huế cũng đã cho hơn 294.000 học sinh nghỉ học để ứng phó bão Fengshen (bão số 12) và mưa lớn kéo dài. Dù kế hoạch ban đầu là nghỉ hai ngày 22 và 23/10, nhưng do mưa lớn tiếp diễn, nên sau đó vẫn còn 200 trong tổng số 574 trường học trên địa bàn thành phố phải tạm dừng hoạt động trong ngày 24/10.

Ngọc Văn
#Sỏ GD&ĐT TP Huế #thông báo #mưa lũ #phức tạp #học sinh #nghỉ học #ứng phó #ngập lụt

