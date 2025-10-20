Trước giờ bão Fengshen đổ bộ: Quảng Ngãi dồn lực ứng phó, sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen (bão số 12) kèm mưa lũ diện rộng, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu toàn hệ thống chính trị khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó với tinh thần chủ động, sẵn sàng cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ngày 20/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp với các đơn vị, sở ngành, địa phương liên quan ứng phó với bão Fengshen (bão số 12) và mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 6.422 tàu thuyền, trong đó 766 tàu thuyền đang hoạt động trên các ngư trường. Tất cả tàu cá đã nhận được thông tin cảnh báo, hướng di chuyển của bão. Riêng đặc khu Lý Sơn có 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản nằm cách bờ khoảng 500m, đang được lực lượng chức năng theo dõi, hướng dẫn đảm bảo an toàn.

Quảng Ngãi dồn lực ứng phó với bão số 12, sẵn sàng cho học sinh nghỉ học.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu 59 xã miền núi và các địa phương ven sông, ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời cho người dân để chủ động ứng phó. Các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét phải được rà soát, lập phương án di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn; đồng thời bố trí lực lượng tại chỗ, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Để ứng phó với bão số 12 và mưa lũ, chiều 19/10, UBND xã Bình Sơn huy động hơn 40 dân quân tại chỗ gia cố đê Tiên Đào. Lực lượng này đã dồn cát, gia cố gần 300m đê ở khu vực xung yếu nhằm ngăn nước sông Trà Bồng tràn vào. “Việc gia cố đê Tiên Đào nhằm đảm bảo an toàn cho khoảng 1.500 hộ dân thuộc các thôn Tiên Đào, thôn 1, thôn 6 và Đông Thuận của xã”, ông Võ Quốc Nam - Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn nói.

Lực lượng dân quân xã Bình Sơn dồn cát, gia cố gần 300m đê tại khu vực xung yếu.

Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen (bão số 12) và mưa, lũ trên diện rộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần chủ động, sẵn sàng cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và công trình trọng điểm trên địa bàn. “Các đơn vị không được chủ quan, phải bám sát diễn biến của bão và mưa lớn để kịp thời triển khai biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân”, ông Hiển nhấn mạnh.

Giao Sở NN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn vận hành hồ đập, thủy lợi an toàn theo diễn biến mưa lũ; Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão an toàn, đồng thời kết hợp kiểm tra, ngăn chặn khai thác IUU.

Lực lượng BĐBP giúp ngư dân neo buộc tàu thuyền.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để sơ tán người dân; kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trường học, trụ sở, bệnh viện. Đối với các trường học nằm trong vùng ảnh hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục và các địa phương chủ động phương án đảm bảo an toàn, có thể cho học sinh nghỉ học khi thời tiết xấu.

Hiện, nhiều xã miền núi phía tây Quảng Ngãi đã ghi nhận mưa lớn kéo dài. Dự báo những ngày tới, mưa lớn tiếp tục gia tăng, làm tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. UBND tỉnh giao Văn phòng thường trực phối hợp với Sở NN&MT và chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình, chủ động di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm ngay từ sớm, đảm bảo an toàn cao nhất cho nhân dân.